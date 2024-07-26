Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina veya sitelere kurulmak istenen elektrikli otomobil şarj istasyonları ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama, vatandaşın nasıl bir yol izlemesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması, özellikle de site ve apartmanlarda şarj istasyonları kurulmasına ihtiyaç doğurdu. Neticede elektrikli otomobil satın alan her vatandaş, metrelerce uzunlukta kablo çekemeyecekti. Peki bu tür durumlar için tam olarak ne yapılması gerekiyor? İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, teknik olarak hepimizi ilgilendiren bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dağıtım yerlerine gönderilen açıklamayı paylaştı. Yapılan açıklamaya baktığımızda, vatandaştan bu konuyla ilgili çok fazla soru gelmeye başladığı bilgisini görüyoruz. Yapılan açıklama, vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini gidermek için oldukça yeterli.

Şarj istasyonları için çoğunluğun oyunu almak yeterli!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaplan açıklamaya göre site ve apartmanlara şarj istasyonları kurulması için 5'te 4'lük çoğunluk oyunun aranmasına gerek yok. Elektrikli otomobili için şarj istasyonu isteyen vatandaşın oy çokluğunu sağlaması yeterli olacak. Tabii bu demek olmuyor ki vatandaş, oy çokluğunu yakaladıktan sonra şarj istasyonu kurabilir. Bölgeye bakan elektrik kurumunun onay vermesi ve ilgili mevzuata göre çalışma yapılması gerekecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tam açıklaması şöyle: