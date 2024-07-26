Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması, özellikle de site ve apartmanlarda şarj istasyonları kurulmasına ihtiyaç doğurdu. Neticede elektrikli otomobil satın alan her vatandaş, metrelerce uzunlukta kablo çekemeyecekti. Peki bu tür durumlar için tam olarak ne yapılması gerekiyor? İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, teknik olarak hepimizi ilgilendiren bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Gazeteci Emre Özpeynirci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dağıtım yerlerine gönderilen açıklamayı paylaştı. Yapılan açıklamaya baktığımızda, vatandaştan bu konuyla ilgili çok fazla soru gelmeye başladığı bilgisini görüyoruz. Yapılan açıklama, vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini gidermek için oldukça yeterli.
Şarj istasyonları için çoğunluğun oyunu almak yeterli!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaplan açıklamaya göre site ve apartmanlara şarj istasyonları kurulması için 5'te 4'lük çoğunluk oyunun aranmasına gerek yok. Elektrikli otomobili için şarj istasyonu isteyen vatandaşın oy çokluğunu sağlaması yeterli olacak. Tabii bu demek olmuyor ki vatandaş, oy çokluğunu yakaladıktan sonra şarj istasyonu kurabilir. Bölgeye bakan elektrik kurumunun onay vermesi ve ilgili mevzuata göre çalışma yapılması gerekecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tam açıklaması şöyle:
Herhangi bir inşai faaliyete konu olmayan, kapalı mekân teşkil etmeyen ve blok olarak montajlı bir şekilde naklen getirilen, yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan ve sökülür takılır seyyar bir elektrikli cihaz niteliğindeki elektrikli araç şarj ünitelerinin ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığı,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19'uncu maddesinde yer alan "Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz..." hükmü ile, 42'nci maddesinde "Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır..." hükmü birlikte değerlendirildiğinde; inşai faaliyete konu olmayan ve ruhsat gerektiren bir yapı niteliğinde olmadığı değerlendirilen şarj ünitelerinin kurulum işleminin, Kat Mülkiyeti Kanunun 19. Maddesinde belirtilen "ortak alanlarda inşaat yapılması" kapsamında olmaması nedeniyle, maliklerin beşte dördünün rızasının aranmasına gerek bulunmadığı,
Bununla birlikte konunun, söz konusu Kanun'un 42'nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu kapsamda ortak yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak vasıflardaki elektrikli araç şarj ünitelerinin ana gayrimenkulün ortak otopark alanlarında, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar ile kurulabileceği,
Ayrıca, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 35'inci maddesinin (4) nolu fıkrası kapsamında ilgili elektrik kurumunun olumlu görüşünün alınması, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile elektrikle ilgili diğer mevzuata uyulması, varsa apartman/site yönetimlerince yapılacak hizmet alımı da dahil 02.04.2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğine göre uygulama yapılması gerektiği,
Ortak alan kapsamında olmayıp, bağımsız bölümlerin eklentisi niteliğinde olan alanlarında ise; mevcut olan elektrik tesisatında değişiklik yapılmadan, bağlantı yapılmadan kurulacak olan şarj ünitelerinin kurulumu için diğer bağımsız bölümler ve ortak alanları etkilememek kaydı ile kat malikleri kurulu kararı alınmasına gerek bulunmadığı,
Yukarıda belirtilen uygulamaların bir hizmet alımı kapsamında olsun ya da olmasın sadece kat maliklerinin kullanımına mahsus şarj üniteleri için geçerli olduğu, bununla birlikte tamamen kat malikleri haricinde, site veya apartman dışına hizmet vermeye yönelik bir ticari işletme amacıyla kurulacak istasyonların ise bu değerlendirme kapsamında olmadığı,
Uygulamaların yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması için yazımızın ilinizdeki yapı ruhsatı düzenleme yetkisi bulunan tüm idarelere duyurulması hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.