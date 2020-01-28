Yaani Mail Hesabı Nasıl Açılır? Kullanmaya Değer mi?

‘Türkiye’nin arama motoru’ sloganıyla Turkcell tarafından geliştirilen Yaani platformu, kendi e-posta hizmetini vermeye başladı. Aynı zamanda Android ve iOS için de kullanıma sunulan Yaani Mail için hesap açma işlemini anlattık, özelliklerini ve diğer tüm ayrıntıları inceledik.

Turkcell tarafından geliştirilen arama motoru Yaani, 2017 yılının Ekim ayında kullanıcılara sunulmuştu. Çıktığı dönemde pek çok tartışmanın da odağı olan ve ‘Türkiye’nin arama motoru’ sloganıyla sunulan Yaani, Yaani Mail ismiyle e-posta hizmeti vermeye başladı. Google’ın Gmail hizmeti gibi, dileyen kullanıcılar Yaani Mail uzantısıyla açacakları bir e-posta hesabıyla Yaani tarafından sunulan e-posta hizmetini kullanabilirler.

App Store ve Google Play üzerinden indirip kullanabileceğiniz Yaani Mail’de kurumsal ve bireysel e-posta hesapları açabilirsiniz. Türkiye’de yüksek güvenlikli bir hizmet verme hedefi olduğunu açıklayan Yaani, yeni e-posta hizmetiyle bakalım bu hedefe ne kadar yaklaşacak. Şimdi gelin Yaani Mail hesap açma, hesap silme ve uygulama ayrıntıları ve özelliklerini ele alalım.

Yaani Mail Android ve iPhone (iOS):

App Store ve Google Play üzerinden Yaani Mail mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Uygulama, Android kullanıcıları tarafından 3.8, iOS kullanıcıları tarafından 4.5 puan almış durumda. Toplamda 50 binden fazla kişinin indirdiği Yaani Mail mobil uygulaması en son 27 Ocak 2020 tarihinde bir güncelleme almış.

Yaani Mail hesabı nasıl açılır?

Yaani Mail internet sitesini açın.

Sağ üst köşede bulunan “Hesap Oluştur” seçeneğine tıklayın.

Açılan forma istenen bilgileri girin,

E-posta hesabınız için bir güvenlik sorusu ve unutmayacağınız yanıtını oluşturun.

Dilerseniz cep telefonu numaranızı ekleyin.

Güvenlik kodunu yazın, devam butonuna tıklayın.

Yaani Mail hesabınız oluşturuldu.

Oluşturduğunuz Yaani Mail hesabını özelleştirmek, güvenliği arttırmak ya da hesap bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz, “Ayarlar” bölümünü kullanabilirsiniz. Belirlediğiniz e-posta adresi ve şifre ile mobil uygulamalara giriş yapabilirsiniz.

Yaani Mail Android ve iOS uygulaması özellikleri:

Yaani Mail, kullanıcılarının aldıkları ve gönderdikleri e-postaları, Türkiye’de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezleri aracılığıyla koruduğunu söylüyor. Farklı bir e-posta adresiyle bilgilerinizi yurt dışındaki bir şirketin sunucularına emanet etmek yerine Yaani Mail, bilgilerinizin Türkiye'de kalacağını söylüyor.

Gelen kutunuzdaki e-postların otomatik olarak cihazınıza yüklenmesi sayesinde, yanıtlarınızı internet yokken de gönderebilirsiniz. Cihazınız internete bağlandığı an gönderim yaptığınız e-postalar hedefe ulaşacaktır. Ayrıca Yaani Mail Türkcell'e ait olduğu için, eğer Turkcell kullanıcısı iseniz uygulama internet paketinizden yemeyecek.

Yaani Mail, Gmail ve diğer rakiplerine kıyasla neyi farklı yapıyor?

Google Gmail, Microsoft Outlook, Yandex Yandex Mail ve Apple iCloud Mail hizmetleri dünyada e-posta konusunda en çok kullanılan hizmetler. Söz konusu bu hizmetlerin tamamı yabancı şirketlere ait. Yaani Mail yaptığı tüm açıklamalarda ve duyurularda verdiği hizmetin tamamen yerli olduğunu vurguluyor. Çalıştığı yüksek güvenlikli merkezlerin de Türkiye’de bulunduğunu söylüyor.

Tüm çalışmalarının ülkemizde yapıldığı bir e-posta hizmetiyle kullanıcılarına yerel bir güvenlik sağlayan Yaani Mail’in en öne çıkan özelliği ise yeni bir hizmet olduğu için kullanıcıların kolayca kendi isimlerine sahip e-posta adresi alabilmeleri. Farklı rakamlar, noktalama işaretleri ya da takma isimler olmadan, kendi adınız ve soyadınızla ya da şirketinizin tam adıyla bir e-posta hesabı açabilirsiniz. Ayrıca mobil uygulamada bazı işlemler için internete gerek duyulmaması ve Turkcell abonelerine özel ayrıcalıklar sunması da öne çıkan özelliklerden.

Sonuç: Yaani Mail kullanmaya değer mi?

Çoğu internet kullanıcısı e-posta işlemleri için Google, Microsoft ya da Apple’ın e-posta hizmetlerini kullanmayı tercih ediyor. Bu uluslararası şirketlere güvenerek tüm e-posta işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Fakat özellikle son yıllarda ortaya çıkan kişisel bilgilerin güvenliği konusundaki endişeler, kullanıcıları farklı alternatiflere itiyor. Bu noktada Yaani Mail bir alternatif olabilir.

Tüm güvenlik veri merkezlerinin Türkiye’de olduğunu açıklayan Yaani, bu açıdan diğer çok uluslu şirketlere nazaran daha güvenilir gözüküyor. En azından Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde çalıştığı için herhangi bir olumsuz durumda yasal yollara başvurma kolaylığı olduğu söylenebilir.

Uzun zamandır kullandığımız diğer e-posta hizmetlerine ve bu hizmetlerin kullandıkları arayüzlere oldukça alışmış durumdayız. Bu alışkanlığı aşarak yeni bir sistem kullanmak zorlayıcı olabilir. Diğer bir zor durum ise e-posta adresinizi söylediğiniz kişinin, e-posta uzantınızı kolay anlayamayacağı ve yanlış yazabileceği ihtimali. Şu an için pek fazla kullanıcısı olmayan Yaani Mail hizmetine insanların alışması bu nedenle oldukça zor olacak gibi görünüyor.

İnternet alışkanlıklarımızın bazılarını kolayca değiştirebilsek de, uzun yıllardır kullandığımız e-posta adresimizi bir anda değiştirmek zor olabilir. Yaani Mail, kullanıcıların alışkanlıklarını değiştirmesi için yeni ve devrim niteliğinde özellikler sunmak zorunda. Yerli bir şirketin verilerimizi depolaması, alternatiflere kıyasla daha güvenli gözüküyor. Ancak Yaani, ülkemizde var olduğunu bildiğimiz altyapı sorunları konusunda gelişmelerin öncüsü olursa hizmetleri daha çok tercih edilecek gibi görünüyor.