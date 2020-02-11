Yağmur Damlalarından Elektrik Üreten Bir Cihaz Geliştirildi

Bilim insanları, yağmur damlalarından elektrik üreten bir jeneratör geliştirdi. Oluşturulan sistem, tek bir yağmur damlasıyla yüksek voltaj üretebiliyor. Elektrik sorununu kökünden çözebilecek sistemin detayları haberimizde.

Yenilenebilir enerji kullanımı, iklim değişimine karşı atılması gereken en önemli adımlardan biri. Bilim insanlarının yağmurdan elektrik üretmek için sayısız girişimi oldu ancak şu ana kadar verimli bir yol bulunamadı. Yeni bir keşif ise şimdiye kadarki en etkili çözümlerden biri olabilir. Araştırmacılar, yağmur damlalarından elektrik üreten bir jeneratör geliştirdi.

Hong Kong Şehir Üniversitesi araştırmacıları, yağmur damlalarından yüksek voltaj üretebilmek için alan etkili transistör tarzı bir yapı kullanan bir jeneratör geliştirdi. Geliştirilen jeneratör, tek bir yağmur damlasından 140 V veya 100 küçük LED ampulü aydınlatmaya yeterli gücü üretebiliyor. Bilim insanları, geliştirilen yeni jeneratörün önceki jeneratörlerden binlerce kat daha fazla anlık güç yoğunluğu ürettiğini söylüyor.

Yeni tasarım, bir alüminyum elektrodu, "yarı kalıcı" elektrik yüküne sahip bir malzeme olan PTFE (teflon) katmanlı bir indiyum kalay oksit elektrotla birleştiriyor. Yağmur damlası, PTFE/kalay yüzeye çarptığında, iki elektrodun birleşmesini sağlayarak kapalı devre sistemi oluşturuyor. Bu sistem, depolanan yükleri açığa çıkarmayı sağlıyor. Teknoloji, sürekli yağışları da kaldırabiliyor. Sürekli yağmur yağması durumunda yük birikiyor ve sonunda bir doygunluk noktasına ulaşıyor.

Keşfedilen sistemi kullanılabilir bir ürüne çevirmek için yapılması gereken daha çok iş var. Kısa süreli olarak enerji üretmek kolay, ancak sürekli güç vermek için yeterli miktarda depolama yapılabilmesi gerekiyor. Ancak gelecekte bina çatılarına, elektrik üretimini karşılamak için bu jeneratörlerden yerleştirilebilir. Hatta daha da ileriye gidersek, şemsiyeler taşınabilir şarj cihazlarına dönüşebilir.