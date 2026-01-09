Tümü Webekno
Yakın-Uzak Gözlüğü Derdini Bitirecek Otomatik Odaklamalı Gözlükten Yeni Detaylar Geldi: Ne Zaman Satışa Çıkacak?

İlk duyurulduğunda aktardığımız otomatik odaklamalı gözlük, CES'te bir kez daha sahneye çıktı ve gözlüğün nasıl çalışacağına ve ne zaman çıkacağına dair detaylar belli oldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yıllardır neredeyse hiç değişmeyen gözlük dünyası, köklü bir dönüşümün eşiğinde. CES'te sahneye çıkan Finli girişim IXI, özellikle 45 yaş üstünü etkileyen yaşa bağlı yakını görememe sorununa çözüm getiren otomatik odaklanan lenslerini tanıttı. Bu teknoloji, multifokal ve bifokal gözlüklere güçlü bir alternatif olmaya aday.

IXI’nin geliştirdiği gözlükler, bakış yönünü ve odak değişimini kamerasız göz takibi ve sıvı kristal lensler sayesinde algılıyor. Kullanıcı yakına ya da uzağa baktığında lensler neredeyse anında uygun numaraya geçiyor. Böylece iki farklı cam taşıma ya da “doğru noktadan bakma” derdi ortadan kalkıyor.

Sadece 22 gram ağırlığında

2

Sistemin en dikkat çekici yanı ise akıllı olmasına rağmen oldukça hafif ve sıradan bir gözlük gibi görünmesi. Sadece 22 gram ağırlığındaki prototip, normal gözlüklerden ayırt edilemiyor. Göz takibi için kullanılan kızılötesi LED’ler ve sensörler, kamera tabanlı sistemlere kıyasla çok daha az enerji harcıyor. Üstelik gözlük, tek şarjla tüm günü çıkarabiliyor.

Lensler, sıvı kristal katmanlar ve şeffaf iletken malzemelerden oluşuyor. Son derece ince olan bu yapı, mevcut numaralı camlara entegre edilebildiği gibi astigmat düzeltmesini de destekliyor. Gözlüğün şarjı biterse bile standart bir numaralı gözlük gibi çalışmaya devam ediyor.

Sadece otomatik odak gözlüğü de değil

3

IXI’nin teknolojisi sadece görmeyi iyileştirmekle kalmıyor. Göz kırpma sıklığı, bakış yönü ve odaklanma verileri sayesinde göz kuruluğu, dikkat seviyesi hatta duruş ve boyun hareketleri hakkında bile çıkarımlar yapılabiliyor. Hatta gelecekteki lenslerin, gün içindeki göz yorgunluğuna göre numarayı dinamik olarak ayarlaması bile mümkün olacağı söyleniyor.

Henüz tıbbi sertifikasyon sürecinde olan IXI, üretim için İsviçreli lens üreticisi Optiswiss ile iş birliği yapmış durumda. Şirket, ürünü lüks segmentte konumlandırmayı ve klasik optik mağazaları üzerinden satmayı planlıyor. Her şey yolunda giderse otomatik odaklanan bu gözlükler önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

