Jessica Ann Smith’in öyküsü, sosyal medyanın nasıl hem bir yardım aracı hem bir yardım aracı hem de bir dolandırıcılık platformu hâline gelebileceğini gösteriyor bize.

2019 senesinde, genç bir anne olarak kolon kanseri teşhisi konduğunu söyleyen Jessica, insanların duygularını suistimal ederek binlerce dolar bağış topladı.

Peki bu süreç tam olarak nasıl gelişti, sonrasında neler oldu?

Her şey, 2019 senesinde başladı.

Jessica Ann Smith, Amerika'nın Pennsylvania eyaletinde yaşayan 31 yaşında bir kadındı. 2019 senesinin haziran ayında, kolon kanseri teşhisi konulduğunu söyledi ve kuruluşlara amaçları adına para toplamaları için ücretsiz bir platform olan GoFundMe ile Facebook üzerinden bağış toplamaya başladı.

Bu kampanyalar aracılığıyla sözde tıbbi masraflarını ve çocukların bakım ücretini talep etti. Kısa zaman içinde yardımsever insanlardan 10 bin doların üzerinde bağış topladı.

"Kemoterapi" sürecini paylaşıyordu.

Jessica Ann Smith, uydurduğu hastalığı hakkında çeşitli paylaşımlar yapıyor, kemoterapi gördüğünü ve tedavi sürecinin çok zor olduğunu anlatıyordu. Uydurduğu trajediler burada da bitmiyordu. İş yerinden, babasının ölümünü bahane ederek izin almıştı ancak babası hayattaydı.

Hatta bir podcast programına konuk olarak kanser mücadelesini anlatmıştı. Zaten Jessica'nın sonunu getiren de bu podcast programı olmuştu. Hikâyede, tutarsızlıklar fark edilmişti.

En büyük ihbar, Jessica'nın eşinden gelmişti.

Jessica'nın eşi, polise gidip onun kanser olmadığını ve sahte bağış kampanyaları düzenlediğini anlatmıştı. Bunun üzerine polis, Jessica'nın doktoruyla konuştuğunda kanser tedavisi görmediğini öğrendiler. Sadece anemi için demir takviyesi alıyordu.

Soruşturma sonucunda Jessica'nın belgede sahtecilik yaptığı ve insanları sosyal medya üzerinden kandırarak maddi çıkar elde ettiği ortaya çıktı.

Kasım 2019'da tutuklanan Jessica, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla yargılandı. 2021 yılında suçunu kabul etti ve 3 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Topladığı bağışları da iade etti. Bu ceza yeterli mi, yorum size kalmış.

İşte bu güven sarsıcı olay, kötü niyetli insanların bağış kampanyalarını nasıl suistimal edeceğini göstermiş oldu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal medyadaki veya sokaklardaki bağış kampanyalarına güvenebiliyor musunuz?

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