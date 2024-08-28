Sahte sosyal medya fenomeni, çocukları hedef aldı. Mahkeme kararıyla Rasheed, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, sosyal medya üzerinden kendisini 15 yaşında bir fenomen olarak tanıtarak yüzlerce çocuğu hedef aldı ve bu eylemler Avustralya'da büyük bir çocuk istismarı skandalı olarak değerlendirildi. Rasheed, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rasheed, sosyal medya platformlarında çocuklara yaklaşarak güvenlerini kazandı ve ardından cinsel içerikli taleplerle çocukları istismar etti. İlk başta masum görünümlü sorular sormakla başlayan süreç, hızla cinsel içerikli taleplere dönüştü. Çocukları tehdit ederek ve onları aşağılayarak, taleplerini yerine getirmelerini sağladı.

Mahkeme bu durumun çocuklar üzerindeki travmatik etkilerini vurguladı

Mahkeme, Rasheed’in eylemlerinin son derece travmatik ve aşağılayıcı olduğunu vurguladı. Rasheed’in suçları daha da ağırlaştı çünkü çocukları canlı yayınlarda izlemeye davet ederek, diğer pedofillerle etkileşimde bulundu. Mahkeme, Rasheed’in bu eylemlerinin cinsel istismarın ötesinde olduğunu ve çocuklara yönelik travmanın derinleştirdiğini belirtti.

Mahkeme Rasheed’in yüksek riskli bir yeniden suç işleme potansiyeline sahip olduğunu da ifade etti. Rasheed, 2033’te şartlı tahliye başvurusu yapabilecek. Peki ya bu süreçte Rasheed’in potansiyel tehlikesi ve mağdurların yaşadığı travmalar ne olacak? İşte bu herkesin cevabını merakla beklediği bir soru olarak kalacak.