300’den fazla kişiyi yalanlarına inandırarak binlerce dolar elde eden Amanda Riley, takipçilerini uzun süre kandırabildi ancak foyası ortaya çıktığında her şey bitti. Sosyal medyanın ne denli bir gücü olduğunu, Amanda’nın hikâyesiyle göreceğiz.

Amanda Riley, neredeyse 10 yıl boyunca, olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek 100 bin dolardan fazla para topladı. Bunların yanında geziler, hediyeler, etkinlik biletleri ve daha pek çok ücretsiz hizmet vardı.

Hazırsanız gelin, sosyal medyanın karanlık yüzüne doğru bir yolculuğa çıkalım ve Amanda Riley’in ne yaptığına, sonrasında neler olduğuna daha yakından bakalım.

Amanda Riley kim?

1985 doğumlu Amanda Riley, Amerikalı bir öğretmen ve okul müdürüydü. 17 yaşındayken, o dönemde 29 yaşında olan Cory Riley ve eşi Aletta ile tanıştı. Çiftin, 6 aylık çocukları vardı ve Aletta, bu kıza dans öğretmek için işe alınmıştı.

Sonrasında çift boşandı ve Cory, Amanda ile evlendi; 2 çocukları oldu. 2012 yılında Amanda Riley, bir tür kan kanseri olan “Hodgkin lenfoma” teşhisi aldığı iddiasıyla “Lymphome Can Suck It” isimli bir blog açtı; kanserle mücadelesini burada belgelemeye başladı.

Blogda her şeyi paylaşıyordu.

Amanda’nın sayfasında; fiziksel ve duygusal zorlukları içeren hastalık hikâyesi, tıbbî prosedürler, ilham veren mesajlar, hastanede çekilmiş fotoğraflar, başka insanların kendi hikâyelerini paylaşabileceği topluluklar ve bağış talepleri vardı.

Bloga baktığımızda tedaviye nasıl direndiğini ve ne kadar umut dolu, cesaretli bir figür olduğunu görüyorduk. Ancak işler hiç de öyle değildi…

Tüm hikâyesi sahteydi.

Amanda Riley, aslında kanser falan değildi. Hatta kanser olduğunu iddia ettiği süreçte bir çocuk dünyaya getirmişti ve onu “mucize bebek” olarak adlandırmıştı. Aslında tüm hastalık hikâyesi uydurmadan ibaretti.

Sahte tıbbî kayıtlar oluşturmuştu, doktor raporları yazmıştı, tıbbî faturaları taklit etmişti ve kemoterapi gördüğünü kanıtlamak için saçlarını kazıtmıştı.

7 yıl boyunca; destekçilerinden aldığı en az 100 bin doların yanında ücretsiz geziler, bebek bakıcılığı hizmeti, yemekler, hediye kartları, etkinlik biletleri almıştı. Üstelik tüm bunları alırken öğretmenlik yapmaya devam ediyordu.

2019 yılında soruşturma başlatıldı ve suçlu bulundu.

Başlatılan soruşturmayla Amanda Riley’in aslında hiç kanser olmadığı öğrenildi. Amanda’ya bağış yapan 349 kişi ve kuruluş tespit edildi. 2021 senesinde Amanda, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti ve 105 bin 513 dolar tazminatın yanı sıra 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hatta hapisten çıktıktan sonra 3 yıl boyunca gözetim altında tutulacak.

Şu an ABD Teksas FMC Carswell Federal Hapishanesinde yatıyor ve hapishanede bile çeşitli sağlık sorunları uydurduğu, yine belgede sahtecilik yapmaya çalıştığı söyleniyor.

Amanda’nın hikâyesi ABC kanalında "Scamanda" adıyla bir belgesel dizisi olarak da yayımlandı.

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