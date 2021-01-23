Yalnızca 3 Sorudan Oluşan Dünyanın En Kısa Zekâ Testi

Uzun zekâ testlerini çözmek size sıkıcı mı geliyor? Zekâ testi çözerken yüksek puan alacak olsanız dahi canınız sıkıldığı için pes mi ediyorsunuz? 2005 yılında yayınlanan ancak internete kısa süre önce düşen bir zekâ testi, tam olarak aradığınız test olabilir.

Daha önce bir zekanızı test etmek istediyseniz ancak saatlerce soru çözmek size uygun gelmediyse tam size uygun bir testimiz var diyebiliriz. Dünyanın en kısa zekâ testi yalnızca üç adet basit matematik sorusundan oluşuyor. Yine de bu 'basit' testi çözen kişilerin %80'inden fazlası testteki soruların tamamını başarıyla tamamlayamıyor.

Bu test yeni bir test olmasa da 2005 yılında MIT profesörü Shane Frederick tarafından hazırlandı. Çalışma çok kısa bir süre önce ulaşılabilir hale geldi ve sorular da ortaya çıkmış oldu.

Araştırmanın bir parçası için farklı eğitim hayatları geçirmiş 3 bin kişiyi toplayan Profesör Frederick, Yale ve Harvard gibi Amerika'nın en prestijli üniversitesindeki öğrencilerin bile testte yanlış cevaplar verdiğini gördü. Tabii ki "Bir yanlış çok da önemli değil" diyebilirsiniz ancak tek bir yanlış, başarı oranınızı %66,6 gibi bir orana düşürüyor.

Teste katılan 3 bin kişinin yalnızca %17'si üç sorunun üçüne de doğru cevaplar verdi. Şimdi de sıra sizde. Kendinize güveniyorsanız başlayalım.

Sorular:

1. Bir beyzbol sopası ve beyzbol topu toplamda 1,10 liraya satılıyor. Sopa, toptan 1 lira daha fazla. Topun fiyatı ne kadar?

2. Beş makine, beş dakikada beş adet parça üretebiliyorsa 100 makinenin 100 adet parça üretmesi ne kadar sürer?

3. Bir gölde bir nilüfer yaprağı bulunuyor. Bu nilüfer yaprağı, her gün kendi boyutunun iki katı büyüklüğe ulaşıyor. Nilüfer yaprağının tüm gölü kaplaması 48 gün alıyorsa gölün yarısını kaplaması kaç gün alır?

Gördüğünüz üzere sorular tamamen dört işlemden oluşuyor ve ilginç ya da karmaşık formüller kullanmanız gerekmiyor. Peki, cevaplara ulaştınız mı? Ulaştıysanız cevapları hemen paylaşalım.

Cevaplar:

1. 10 kuruş

2. 100 dakika

3. 24 gün

Cevapları gördüğünüzde "E bu çok kolaydı. Katılan kişilerin %83'ü nasıl bu kadar yanlış yaptı? Üçünü de doğru yapmışım" dediyseniz haklısınız. Sorular gerçekten çok kolay görünüyor ve cevaplara ulaşmak o kadar da zor değil. Asıl zor olan şey doğru cevaplara ulaşmak ve üzülerek söylüyoruz ki siz doğru cevaplara ulaşamadınız.

Doğru cevaplar:

1. 5 kuruş

2. 5 dakika

3. 47 gün

Bu cevapları bulan ancak az önce 'cevaplar' kısmını görünce şok geçiren okuyucularımızdan özür dileriz. Az önce doğru cevabı verdiğini düşünen ancak 'doğru cevaplar' kısmını görünce "Nasıl?" sorusunu soranlar için de hemen cevapların açıklamalarına geçelim.

Çözümler:

1. Topun fiyatı X olsun. Sopa da X+1 fiyata satılıyor. Yani sopa ve topun fiyatının toplamı X+(X+1). Bu da 1,1 TL'ye (1 lira 10 kuruş) denk geliyor. Denklemimizi düzenlediğimiz zaman 2X+1=1,1 oluyor. İki taraftan da 1 çıkarttığımızda 2X=0,10 TL oluyor. Yani X olan topun fiyatı 5 kuruşa denk geliyor.

2. Beş makinenin beş tane parçayı yapması beş dakika sürüyorsa bir makinenin bir parçayı yapması da beş dakika sürer. 100 makineniz beraber çalışıyorsa bir makinenin bir parçayı yapması beş dakika alacağı için 100 parçanın yapılması beş dakika sürer.

3. Elimizde her gün kendi büyüklüğünün iki katına çıkan bir nilüfer yaprağı var. Başka bir deyişle bu yaprak bir sonraki gün iki katı boyuta ulaşıyorken bir önceki gün de yarı boyutuna düşüyor diyebiliriz. Bu sebeple 48. günde tüm gölü kaplayan nilüfer yaprağı, 47. günde gölün yarısını kaplıyordu.

Testiniz nasıl geçti? Tüm sorulara doğru yanıt verebildiniz mi? Yorumlar kısmından sonuçlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.