Yandex Browser kullanıcıları özellikle son zamanlarda hızlı ve güvenilir bir internet için Yandex DNS servislerini kullanmaya çok fazla kullanmaya başladı. Ama hâlâ birçok Yandex kullanıcısı DNS ayarları nasıl yapılır bilmiyor. Biz de bu yazımızda elimizden geldiğince, “Yandex DNS ayarları nasıl yapılır?” sorusuna cevap aramaya çalıştık.

Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan tarayıcı Google Chrome olmakla birlikte Yandex de Türkiye’de oldukça sık kullanılan tarayıcıların arasında geliyor. İki şirket arasındaki “teknoloji savaşları”nın Soğuk Savaş’ı andırdığı bu zamanlarda, tarayıcı odaklı hız ve güvenlik de hiç olmadığı kadar önemli hâle geldi. Haliyle DNS hizmetlerinin de önemi arttı.

Her ne kadar Google DNS hizmetlerine insanlar aşina olsa da hâlâ birçok kişi Yandex DNS ayarları nasıl yapılır bilmiyor. Halbuki çok basit olan bu işlem, yapıldıktan sonra, internet hızını ve güvenliğini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bu yüzden hem Yandex hem de Google, kullanıcılarına iyi bir DNS hizmeti vermeye çalışıyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi, bu hizmetler çoğu zaman kullanıcılar tarafından göz ardı ediliyor.

Biz de bu yüzden, bu yazımızda, Yandex DNS ayarları nasıl yapılır, hangi IP adresleri daha hızlı ve daha güvenlikli gibi soruların peşine düştük. Gelin bu sorulara birlikte cevap arayalım.

Yandex DNS ayarları nasıl yapılır?

Adım #1: Sağ alttan internet ya da wi-fi simgesine tıklayarak “Ağ ve internet ayarları öğesini açın” seçeneğine tıklayın.



Sağ alttan internet ya da wi-fi simgesine tıklayarak “Ağ ve internet ayarları öğesini açın” seçeneğine tıklayın. Adım #2: “Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir” seçeneğine tıklayın.



“Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir” seçeneğine tıklayın. Adım #3: Açılan arayüzde Wi-Fi simgesine gelin ve sağ tıkladıktan sonra Özellikler seçeneğine tıklayın.



Açılan arayüzde Wi-Fi simgesine gelin ve sağ tıkladıktan sonra Özellikler seçeneğine tıklayın. Adım #4: “İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)” seçeneğine iki kez tıklayın.



“İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)” seçeneğine iki kez tıklayın. Adım #5: Açılan pencerenin alt kısmındaki “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan” seçeneğine tıklayın.



Açılan pencerenin alt kısmındaki “Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan” seçeneğine tıklayın. Adım #6: Görseldeki gibi mevcut kutucuklara IP adreslerini girin.



Görseldeki gibi mevcut kutucuklara IP adreslerini girin. Adım #7: Sonrasında pencerenin en altında yer alan Tamam seçeneğine tıklayarak işlemi bitirebilirsiniz.



Tüm bu işlemleri sırasıyla yaptıktan sonra kullandığınız DNS IP adreslerine göre, istediğiniz deneyimi yaşayabilirsiniz. Eğer DNS ayarlarını değiştirmekte bir sıkıntı yaşarsanız ve kendi kullandığınız araca uygun ayarları bulamazsanız, Yandex’in resmi sitesinden şu sayfayı inceleyebilirsiniz. En alttaki bölümde farklı işletim sistemlerine ait değişiklikleri görebilirsiniz.

Ayrıca size, kolaylık sağlaması adına Yandex DNS’in sunduğu güvenli IP adreslerini aşağıda paylaşıyoruz. Söz konusu IP adreslerinin her biri, farklı bir hizmete işaret ediyor. Kendinize en uygun IP adresini seçerek dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Yandex DNS’in güvenli ve hızlı IP adresleri nelerdir?

Standart - Hızlı ve güvenli DNS: 77.88.8.8 - 77.88.8.1

- Hızlı ve güvenli DNS: 77.88.8.8 - 77.88.8.1 Güvenli - Sahte ve zararlı site olmadan: 77.88.8.88 - 77.88.8.2

- Sahte ve zararlı site olmadan: 77.88.8.88 - 77.88.8.2 Aile - Yetişkinler için site olmadan: 77.88.8.7 - 77.88.8.3

Yandex DNS, yüksek hız, virüslere ve sahtekarlığa karşı koruma ve çocuklar için güvenlik sağlamak adına 3 tane IP seçeneği sunuyor.

Peki bu IP adresleri tam olarak hangi hizmeti sağlıyor? Gelin birlikte bakalım. Ama öncesinde “DNS nedir?” sorusuna kısmi de olsa bir cevap verelim. Böylelikle kullanmak istediğiniz hizmet hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

DNS nedir, ne işe yarar, nasıl Çalışır?

DNS, aslında Domain Name System’in bir kısaltmasıdır. Eski telefon rehberlerini düşünün, milyonlarca telefon numarasının olduğu, DNS de bundan farklı değildir. Her sitenin dijital adresini içeren bir internet rehberidir. Örneğin Yandex’in (yandex.com.tr) adresi 213.180.204.244’dür.

Tarayıcınızı her açtığınızda, Yandex’in sitesine girmeye çalıştığınızda, tarayıcı onu DNS sisteminde arar. Haliyle DNS sunucusu size ne kadar yakınsa ve DNS sunucusu ne kadar hızlıysa, işlem de o kadar hızlı olur. Bu yüzden iyi bir şekilde yapılmış DNS ayarları, sağlıklı bir internet deneyiminin ön koşulu haline gelir.

Yandex DNS: Hızlı ve güvenli DNS (Standart):

Yandex DNS’in sunduğu üç IP seçeneğinden ilki olan Standart, hıza odaklanıyor. Yandex farklı ülkelerde ve şehirlerde 80’den fazla DNS sunucusuna sahip. Bu da kullanıcının Yandex tarayıcıda bir sorgu yaptığı takdirde, onun en yakın DNS sunucusuna bağlanmasını sağlıyor. Yani bir arama yaptığınızda Moskova’ya değil de Türkiye’deki DNS sunucusuna bağlanıyorsunuz. Bu da işlemlerin hızlıca gerçekleşmesini sağlıyor.

Yandex DNS: Sahte ve zararlı site olmadan (Güvenli):

Bildiğiniz üzere, içinde dolaştığımız bazı web siteleri hiç güvenilir değil. İçerisinde, bilgisayarlarımıza virüs bulaştırabilecek zararlı kodları içerebiliyorlar. Hatta bazı siteler doğrudan bu iş için özel kuruluyor. Amaç ise kişisel verilerimizi, şifrelerimizi, hatta dijital sistemlerdeki paralarımızı çalmak.

Bu tarz sitelerin batağına düşmemek için, Yandex DNS’in “Güvenli” IP adresini kullanabilirsiniz. Böylelikle bu tarz sitelere adım attığınızda, Yandex sizi uyarır ve veri yüklemesini durdurur. Yandex bu işlem için kendi antivirüs programını kullanıyor.

Yandex DNS: Yetişkinler için site olmadan (Aile):

Birçok internet kullanıcısı hem kendi hem de çocukları için internete filtre uygulamak istiyor. Bunun sebebi ise genelde hem zararlı hem de yetişkinlere özel sitelerden ve bağlantılardan uzak durmak oluyor. Yandex DNS’in “Aile” IP adresi, Yandex’in erotik ve pornografik içeriği ayırt etmesini sağlıyor.

Bu DNS adresini kullanırken, bu tarz sitelere bağlanmak istediğinizde, siteye bağlanmak yerine uyarı mesajı alıyorsunuz. Ayrıca, bu adresi kullanırken de zararlı sitelere girdiğinizde uyarı alabiliyorsunuz. Bu sayede “zararlı” siteleri dert etmenize gerek kalmıyor.

Yandex DNS ayarları olası DDOS saldırılarının bir parçası olmaktan sizi korur:

Yandex DNS ayarları ayrıca sizi olası DDOS saldırılarının da bir parçası olmaktan korur. Bildiğiniz üzere DDOS saldırıları genelde başkalarına ait bilgisayarlardan örülü bir ağ üzerinden sunuculara saldırırlar. Genelde çoğumuz böyle bir saldırının parçası olduğumuzu bile bilmeyiz. Lakin alttan alta yazılım robotları bilgisayarımızın Amerika’daki bir sunucuya saldırması için uygun zemini hazırlar.

Yandex DNS’in “Güvenli” ve “Aile” modu, bilgisayarına web kaynaklı herhangi bir virüs bulaşsa bile, bilgisayarınızın sizden habersiz böyle saldırılar yapmasına izin vermez. Bu yüzden yapacağınız ufak Yandex DNS ayarı size hız ve güvenlik açısından oldukça konforlu bir internet deneyimi sunacaktır.

Yazımızın sonuna geldik. Eğer DNS ayarları hakkında genel bir yazı okumak istiyorsanız sizi şu yazımıza alabiliriz. Yazıda birçok farklı güncel DNS ayarını bulabilirsiniz. Böylelikle aldığınız hizmete göre bağlantınızı çeşitlendirebilirsiniz. Ayrıca hem Yandex hem de Yandex DNS hakkındaki deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.