Yaygın Olarak Yanlış Bilinen Bilgilerin Doğrusu

Muhtemelen yıllardır doğru sandığınız bu bilgilerin yanlış olduğunu öğrenme zamanı geldi de geçiyor bile. Çoğunun nereden, nasıl türediği bilinmeyen bu hatalı bilgileri gelin doğrularıyla değiştirelim.

Gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Bilimsel araştırmalarla çürütülen bu yanlış bilgiler, okullardaki ve internetteki her bilgiye güvenmememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Okurken doğruluğunu sorgulayıp belki de inanmak istemeyeceksiniz fakat her biri bilimsel araştırmalarla teyit edildi. İşte o bilgiler:

İnsanların 5 duyusu bulunur. (YANLIŞ)

Okullarda böyle öğrenmiş olsak da gerçek çok daha farklıdır: Aslında 33 duyumuz var! Görme, koklama, duyma, dokunma ve tat alma dışında da çeşitli duyularımız bulunur. Şimdilik 21 duyu üzerinde karar kılındı fakat farklı görüşlere göre bu sayı 33'e kadar uzanıyor.

Boğalar kırmızı renk görünce öfkelenir. (YANLIŞ)

Matadorlar her ne kadar kırmızı renkte bir pelerin sallasalar da boğalar aslında renk körüdür. Sizi de sinir bozucu bir ortama sokup okla öldürselerdi pelerinin rengine aldırmaksızın öfkeli olurdunuz.

Günde her zaman 8 bardak su içmeniz gerekir. (YANLIŞ)

Önemli olan su tüketmekten ziyade sıvı tüketmektir. Çorba, meyve, sebze, çay gibi yiyecek ve içeceklerde de bol miktarda sıvı bulunduğu için sadece su endeksli düşünmemeniz gerekir. İdrarınız koyu sarıysa yeterli miktarda sıvı tüketmiyor olabilirsiniz. Fiziken aktif bir hayatınız varsa, sıcak bir iklimde yaşıyorsanız daha fazla sıvı tüketmeniz gerekebilir.

Her soğuk algınlığında antibiyotik almak gerekir. (YANLIŞ)

Bu konuda çok ciddi bir bilgi kirliliği bulunuyor, Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en çok antibiyotik kullanan ülke durumunda. Bu kadar sık antibiyotik almak virüslerin antibiyotiklere karşı direnç kazanmasına neden olacaktır. Amacı dışında veya dozaj talimatına aykırı bir şekilde alınmamalıdır.

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta bulunur. (YANLIŞ)

Türkiye'nin en kuzey noktası genellikle Sinop merkez ilçe sınırlarındaki İnceburun olarak bilinir. İnceburun'un Anadolu'nun en kuzey noktası olduğu doğrudur ancak Kırklareli'de bulunan Ahlatlı'nın Bulgaristan sınırı, İnceburun'dan yaklaşık 800 metre daha kuzeye uzanır.

Sinop, İnceburun'un uç noktası 42°05'52"K



Kırklareli, Ahlatlı'nın uç noktası 42°06'19"K

Dilin farklı bölgeleri farklı tatları alır. (YANLIŞ)

Ders kitaplarındaki o meşhur görseli hatırlarsınız, dilin arka kısmında acımsı tatlar, önde tatlı, ön kenarlarda tuzlu ve arka kenarlarda ekşi tatların hissedildiği yazardı fakat olay bu kadar basit değildir. Her insanda yaklaşık 8000 tat duyargası vardır. Bunların her birinde çeşitli reseptör hücreleri bir aradadır ve böylece her biri beş tadı da algılayabilir.

Tatla ilgili mesajlar iki kranyal sinir yoluyla beyne iletilir. Bunlardan biri dilin arkasında, diğeri ise önündedir. Dil önündeki sinirin uyuşturulması halinde bile insanların dil ucuyla algıladığı sanılan tatlı tadını bile hissedebildiği görülmüştür. Dilin farklı bölgelerinde yoğunlaşmış tat duyargalarından ziyade, beyinde her biri belli bir tada ayarlanmış olan uzman reseptör hücreler bulunur.

Yarasalar kördür. (YANLIŞ)

Yarasalar kör değildir. Hatta bazı yarasa türleri insanlardan üç kat daha iyi görebilir.

Yere düşen yiyeceği hemen kaldırıp yersek bir zararı olmaz. (YANLIŞ)

Birkaç saniye içinde bile olsa yiyeceğe bulaşan bakteri sayısı ciddi miktarda olabilir. Tabii bu, yüzeyin ne kadar bakteriyle kaplı olduğuna göre de değişebilir.

Güneş'in rengi sarıdır. (YANLIŞ)

Güneş sarı veya turuncu değildir. Aslında beyaz olarak görünen, birbiriyle harmanlanan tüm renklerden oluşur. Işığın gözümüze geliş açısına göre Güneş'i kimi zaman sarı kimi zaman da turuncu olarak görmemizin nedeni uzun dalga boyuyla alakalıdır. Kısa dalga boylu renkleri ise gökyüzünün mavi renkte görünmesine neden olur.

Yazı-tura atışında iki taraftan birinin kazanma ihtimali %50'dir. (YANLIŞ)

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre yazı-tura oyununda şansınızı artırmanın tek yolu var; para atılmadan önce havaya doğru bakan yüzü seçmek. Nitekim bu yüzü seçtiğinizde, oyunu kazanma şansınız %50 değil, %51 oluyor.

Araştırmacılar deneyleri hem insanlarla hem makinelerle hem de farklı atış şekilleri ve atış hızlarıyla, yani aklınıza gelebilecek her türlü farklı şekilde denemişler; fakat oran her zaman %51-%49 olarak, atıştan önce üst yüzde bulunan tarafın lehine olmuş. Özetle her ne kadar çok da büyük bir artış olmasa da %1 %1'dir diyor ve atış yapılmadan önce üst tarafta bulunan yüzü seçmenizi öneriyoruz.

Her canlı ölür. (YANLIŞ)

Akdeniz ve Japonya sularında yaşayan turritopsis dohrnii(ölümsüz denizanası), denizanalarının son yaşam evresi olan medusa evresine ulaştıktan sonra denizanalarının yaşam döngüsündeki ilk aşama olan polip formuna geri dönebilir ve bu süreç, sonsuza kadar devam edebilir. Bu sayede biyolojik olarak ölümsüz olur. Yine de doğada başlarına farklı tehlikeler geldiği için çoğu ölmektedir.

