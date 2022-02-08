İnternette Dolaşan Hatalı Bilgilerin Doğrularını Açıkladık!

Bildiğinizi düşündüğünüz bazı şeylere biraz ışık tutmanın zamanı geldi. Aşağıdaki gerçekleri öğrenince nasıl bir bilgi dezenformasyonuna uğradığınızı fark edeceksiniz.

Güvenilir olmayan bir kaynaktan türeyen bilgiler zamanla viralleşerek öğretmenlerin bile anlattığı genel kanı haline gelebiliyor. Oysa bilimsel araştırmalarla bu mitleri çürütmek mümkün.

Hadi şimdi biraz MythBusters'cılık yapalım ve yıllardır doğru sandığınız bazı bilgilerin aslında hatalı olduğunu ortaya koyalım.

Çin Seddi uzaydan bile görünür. (YANLIŞ)

Çin Seddi, 21.196 km'lik uzunluğuyla her ne kadar çok büyük bir yapı olsa da uzaydan görünmez. Alçak yörüngeden görünmesi bile imkansızdır.

Beynimizin sadece %10'unu kullanırız. (YANLIŞ)

Bu popüler efsane, filmlerde bile kullanılır fakat beyin görüntüleme araştırmaları, beynimizin neredeyse tamamının bir gün boyunca kullanıldığını gösteriyor.

İnsanlar şempanzelerden evrimleşmiştir. (YANLIŞ)

Evrim inkarcıları, insanların şempanzelerden evrimleşmediğini söylerler. Aslında haklıdırlar da. Evrim teorisi yanlış anlaşıldığı için insanların günümüz primatlarından geldiği sanılmakta, oysa şempanzelerle ortak atamız olan "orrorin"den geliyoruz. Yani bu atanın farklı kollarıyız, günümüz şempanzeleriyle yakın ilişkimiz olsa da onlardan evrimleşmedik.

Yuvadan düşen yavru kuşu tekrar yerine koyarsanız annesi onu istemez. (YANLIŞ)

Söylentiye göre, yuvadan düşen yavru kuşlara veya yumurtalara dokunursanız, anneleri onları üzerlerine sinen insan kokusu nedeniyle reddeder. Koku alma duyuları zayıf olan kuşlar, insan kokusunu ayırt edemez. Bir yavru kuşu veya yumurtayı yuvaya geri koymanız bir sorun yaratmaz. Yuvayı bozmamanız önemlidir, görsel bir farklılık sezdiklerinde kaçabilirler.

Saç ve tırnaklar ölümden sonra da uzamaya devam eder. (YANLIŞ)

Evet, bir cesetteki saç ve tırnaklar uzun görünür fakat bunun nedeni uzamaya devam etmeleri değildir. Deri su kaybederek büzüldüğü için saç ve tırnaklar daha uzun görünmeye başlar.

Balıklar 30 saniye sonra her şeyi unutur. (YANLIŞ)

Bu asılsız iddia çeşitli oyunlarla, filmlerle yaygınlaştı fakat aslında balıkların hatırlama süresi 3 aya kadar uzayabiliyor.

Kurbağalara dokunursanız elleriniz siğille kaplanır. (YANLIŞ)

Kurbağaların üzerindeki tümsekler siğile benzediği için böyle bir söylentinin çıktığı düşünülüyor. Oysa kurbağalar masumdur. Siğilleri hayvanlardan değil sadece insan papilloma virüsünden (HPV) kapabilirsiniz. Bazı kurbağaların zehirli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Neyse ki Türkiye'de bulunmuyor.

Parmak kütletmek zararlıdır. (YANLIŞ)

Parmak kütletmenin verdiği tek zarar, çok sık yapıldığında etraftaki insanları sesiyle rahatsız etmektir. Fazla kütletildiği takdirde bir eklem rahatsızlığı olan artritin oluştuğu söylenir fakat artrit hastalığı olanların eklemlerindeki kıkırdak hasarlı olduğu için arada bir parmakları kendiliğinden çıtlar. Ama bu hasarın nedeni değil, sonucudur.

Yıldırım asla aynı yere iki kez düşmez. (YANLIŞ)

NASA'nın 2003 yılında yaptığı araştırmaya göre, yıldırımlar hem aynı yere birden fazla kez düşebiliyor hem de üçte biri dallanarak aynı anda birden fazla yere düşebiliyor.

Albert Einstein matematik dersinde başarısızdı. (YANLIŞ)

Einstein, ilkokulda sınıfının en iyisiydi. 15 yaşından önce diferansiyel ve integral hesabında ustalaşmıştı.

Yarasalar kördür. (YANLIŞ)

Yarasalar kendi çıkardıkları seslerin nesnelerden yansıması (ekolokasyon) sayesinde karanlıkta yönlerini bulan ve bu sayede avlanabilen canlılardır. Fakat bu, yarasaların göremediği anlamına gelmez. Koşullara göre kimi zaman görüş yeteneklerini kullanmayı tercih ederler. Hatta bazı yarasa türleri ses yansımasını hiç kullanmazlar. Bu türler özellikle keskin bir görüş yetisine sahiptir ve bazıları mor ötesi ışığı bile görebilmektedir.

Bir kadının ne kadar çok cinsel partneri olursa vajinası o kadar geniş olur. (YANLIŞ)

Vajina elastik bir yapıya sahiptir. Birliktelik esnasında vajina genişler fakat daha sonra tekrar ilk haline döner. Ünlü bir kadın doğum doktoru olan Lauren Streicher, "Dünyadaki en büyük penis bile bebeğin büyüklüğüyle karşılaştırılamayacağından vajinanın boyutunu etkilemeyecektir" demektedir. Vajinal genişlemenin nedenleri: doğum, menopoz, histerektom, obezite, sinir ve dokuların işlevsel bozukluğu, sigara kullanımı, daha önceden geçirilen pelvik cerrahi

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9