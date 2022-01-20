Bilinçsiz Antibiyotik Kullanımının Ölüm Oranı Açıklandı

Bilim insanları, dünyayı tehdit eden 'gizli bir salgın' olduğunu açıkladı. Bu yarı salgın, antimikrobiyal dirence bağlı (AMD) bakteriyel enfeksiyon yani bilinçsiz ve gereksiz antibiyotik kullanımı olarak adlandırılıyor. 2019 yılında 1 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan bu alışkanlık, bugüne dek 5 milyon civarı ölümle ilişkilendiriliyor.

The Lancet isimli tıp dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, aslında kimsenin farkında bile olmadığı bir salgın yaşanmakta olduğunu ortaya çıkardı. Küresel çapta sürdürülen bir proje kapsamında ulaşılan bilgilere göre milyonlarca insan, antimikrobiyal dirence bağlı (AMD) bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Yalnızca 2019 yılında bakteriyel enfeksiyon kaynaklı ölümlerin sayısı, 1 milyon 270 binden fazla. Peki nedir bu antimikrobiyal direnç?

Antimikrobiyal direnç, vücudun oluşan enfeksiyonlara karşı kullanılan ilaçlara (antibiyotiğe) direnç göstermesi anlamına geliyor. Sağlıkçılar, hastaya antibiyotik verip düzelmesini bekliyor olsalar da böyle bir şey gerçekleşmiyor, ilaçlar hiçbir işe yaramıyor. İşte bu durum, bugüne dek en az 4 milyon 950 bin kişinin AMD'ye bağlı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetmesine yol açtı. Uzmanlar bu rakamların, AIDS ya da sıtma gibi ölümcül olan hastalıkların neden olduğu ölümlerden daha fazla olduğunu düşünüyorlar.

"Bir şeyler yapmamız gerekiyor"

The Lancet'te yayımlanan araştırmanın başındaki isim olan Prof. Dr. Chris Murray, AMD'ye bağlı ölümlerde artış olduğunu ve bunun önüne geçilebilmesi için bir şeyler yapılması gerektiğini ifade ediyor. Tıbbi anlamda bu konuyla ilgili ne yapılır bilinmez ancak bilim insanlarına göre bilinçsiz ilaç, özellikle de antibiyotik kullanmamak, AMD'ye bağlı ölümden korunmak için çok önemli.

Bilim insanları tarafından yapılan son araştırma, bilim insanlarını 3 sonuca ulaştırdı. Bu sonuçlar şu şekilde karşımıza çıktı: