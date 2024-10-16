Son yıllarda hayata geçirdiği büyük projelerle Çin, mühendislik konusundaki iddiasını kanıtlamaya karar vermiş gibi görünüyor. Bu içerikte, Yantai-Dalian su altı tünelinden bahsedeceğiz.

Bohai Denizi'nin altında inşa edilmesi planlanan Yantai-Dalian su altı tüneli, iki bölgeyi birbirine bağlayan ve dünyanın en uzun su altı tünellerinden biri olma yolunda ilerleyen dev bir proje.

İnşaatına 2020 yılında başlanan ve 2039 yılında tamamlanması beklenen bu proje, yaklaşık 43 milyar dolarlık bütçesiyle de dikkat çekiyor.

Yantai-Dalian su altı tünelinin tam 125 kilometre uzunluğunda olacağı söyleniyor!

Bu tünel, deniz altından geçerek Shandong eyaletindeki Yantai ile Liaoning eyaletindeki Dalian şehirlerini birbirine bağlayacak.

125 kilometre uzunluğuyla da dikkat çeken bu tünelin bugüne kadar yapılmış iki en uzun su altı tüneli olan Japonya’daki Seikan Tüneli ve Manş Tüneli’nin toplam uzunluğunu bile geride bırakacağı söyleniyor.

Tabii bu kadar büyük ve karmaşık bir proje, son derece gelişmiş mühendislik ve teknolojiler gerektiriyor.

Tünelin, denizin altında 90 kilometrelik bir kısımda inşa edileceği ve bu bölgede deniz tabanının zorlu jeolojik koşulları ile başa çıkmak için ileri mühendislik tekniklerinin kullanılacağı söyleniyor.

Deniz basıncına ve olası depremlere karşı dayanıklı malzemelerin tercih edildiği bu projede, tünel yapısının uzun vadede güvenli ve sürdürülebilir olması için titizlikle çalışılacağı da vurgulanıyor.

Tünelin inşası sırasında TBM (Tunnel Boring Machine) adı verilen devasa tünel delme makinelerinin kullanılacağı belirtiliyor.

Bu makinelerin, zemini oyarak tünelin ilerlemesini sağlamaya ek olarak tünel duvarlarını sağlamlaştırarak su sızıntılarını engelleyeceği belirtiliyor.

Su altı tünelleri inşa etmek zorlu ve riskli olsa da Çin'in geçmişteki dev projelerde gösterdiği başarının bu tünelin de bir mühendislik harikası olarak anılmasını sağlayacağı söyleniyor.

Özetle, bu tünelin Çin’in kuzeydoğusunu ülkenin diğer bölgeleriyle bağlayarak hem ticaretin hem de ulaşımın hızlanmasını sağlayacağı belirtiliyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: