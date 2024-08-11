Amerika'nın en yoğun tren hattı olan Amtrak'ın Northeast Corridor hattı, art arda yaşanan elektrik kesintileriyle çöküyor. Bu önemli hattın tüm sorunu ise, 80 yıllık eski bir tel.

Haziran ayında Northeast Corridor hattının 241 kilometre uzunluğundaki kısmı çöktü. Üç saat boyunca Amerika'nın en yoğun tren hattı tamamen durdu. Ertesi sabah, New York Penn Station'da duran bir tren, tekrar aynı hattı çökertti.

Peki, neden bu kadar önemli bir hat sürekli elektrik sorunları yaşıyor?

Northeast Corridor hattında yaşanan elektrik sorunlarının temelinde, 80 yıllık bir tel yatıyor.

Bu tel, trenlerin sürekli elektrik almasını sağlıyor ancak artık işlevini yeterince yerine getiremiyor. Amtrak'ın kendi raporlarına göre bu telin güvenilirlik derecesi 0 ile 5 arasından 1. Yani tel neredeyse var olmaması gereken bir durumda.

Son yıllarda artan sıcaklıklar, rayların ve telin performansını olumsuz etkiliyor. Raylar 55 dereceyi geçtiğinde, trenlerin hızları 160 km/saat ile sınırlandırılıyor. 60 dereceyi aştığında ise hız 128 km/saate düşürülüyor.

Telin yüksek sıcaklıklarda sarkması, trenlerin hızını daha da düşürüyor ve güvenlik risklerini artırıyor.

Northeast Corridor hattının farklı bölgeleri, farklı elektrik sistemlerine sahip. Bu sistemler uyumsuz ve bakım eksikliği nedeniyle sık sık arızalanıyor.

Örneğin New York'tan Washington’a uzanan hat, 1920'lerde inşa edilen ve 25 hertz frekansında çalışan bir sisteme sahip.

25 hertz, modern elektrik sistemlerinin 60 hertz frekansı ile uyumsuz olduğu için bu hat özel jeneratörler ve dönüştürücüler gerektiriyor. Yani sistemi modernize etmeyi neredeyse imkânsız hâle getiriyor.

Amtrak'ın bu sorunları çözmek için yeterli bütçesi yok. Telin tamamen yenilenmesi için gereken yatırım yapılmıyor ve mevcut sorunlar giderek artıyor.

2011'de Amtrak, telin sadece 37 kilometresini gergin hâle getirebilmek için bir hibe aldı ancak bu da 22 kilometreye düşürüldü ve sonunda sadece 11 kilometre tel gergin hâle getirildi. Bu hızla telin tamamen yenilenmesi, çok uzun sürecekmiş gibi görünüyor.

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