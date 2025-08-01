Her teknoloji gibi yapay zekâ da dolandırıcıların gözdesi hâline geldi. Peki yapay zekâ kullanılan dolandırıcılık yöntemleri neler? Nasıl korunabilirsiniz? İşte bilmeniz gerekenler.

Her geçen gün daha da gelişen yapay zekâ şu anda ve önümüzdeki yıllarda dünyanın en önemli teknolojisi konumunda olacak. Tabii ki her teknolojide olduğu gibi yapay zekâyı da kötüye kullananların sayısı bir hayli fazla. Yapay zekâyı kullanarak birçok dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

Peki yapay zekâ kullanılarak yapılan dolandırıcılık yöntemleri neler? Nasıl tespit edebilirsiniz? Nasıl korunursunuz? İşte sizi kandırabilecek bu dolandırıcılık yöntemleri ve onlardan korunmanın yolları.

Yapay zekâ kullanılan dolandırıcılık yöntemleri

Ses taklitleri

DeepFake sahte görüntüler

Yapay zekâ botları kullanılarak sohbet dolandırıcılığı

Yapay zekâ ile phishing e-postaları ve mesajları

Sahte belgeler ve kimlik üretimi

Ses taklitleri

Artık yapay zekâ teknolojileri öyle bir seviyeye geldi ki gerçek bir insanı andıran yapay sesleri saniyeler içerisinde oluşturmak mümkün. Daha da kötüsü, herhangi bir insanın sesi yapay zekâ ile taklit edilebiliyor. Hâliyle de kötü amaçlı kişiler, bu durumu insanları kandırmak ve onları dolandırmak için kullanıyor.

Yapay zekâ ile üretilmiş taklit sesler yoluyla ünlüleri, resmî kurumları ve kişileri taklit edip insanların paralarını, hassas bilgilerini veya başka şeyleri çalmaya çalışıyorlar. Bu yöntem gittikçe yaygınlaşıyor ve çok tehlikeli bir hâl alıyor.

DeepFake sahte görüntüler

Herkesin aşina olduğu DeepFake kavramı son yıllarda artık inanılmaz popülerleşti. Şu anda yapay zekânın yardımıyla herhangi bir insanın gerçek gibi görünen sahte bir fotoğrafını veya videosunu oluşturabiliyorsunuz. Bu görüntüler de direkt olarak insanları kandırıp onlardan bir şeyler çalmak için kullanılıyor.

Sıkça karşılaştığımız “Elon Musk kripto para dağıtıyor” videoları bunun en iyi örneği. Bu dolandırıcı videolarda Elon Musk’ın görüntüsü ve sesi yapay zekâ sayesinde değiştiriliyor ve insanlar kandırılıyor. Maalesef bu dolandırıcıların paylaştığı linklere tıklayıp bilgilerini paylaşanların sayısı da bir hayli fazla.

Sohbet dolandırıcılıkları

Sohbet botları, her sorunuza yanıt verebilen, istediğiniz her şeyi konuşabileceğiniz araçlar. İşte dolandırıcılar da bundan yararlanıyor. Bu tarz botları müşteri hizmetleri gibi kullanarak sizin bilgilerinizi çalmaya çalışıyorlar.

Phishing e-postaları

Oltalama (phishing) e-postaları, kurumları veya şirketleri taklit edip sizin bilgilerinizi çalmaya çalışan e-postalara deniyor. İşte burada da yapay zekâyı kullananlar var. Yapay zekâ ile bu e-postaları çok gerçekçi bir şekilde oluşturup onu kullanıcılara gönderebiliyorlar.

Sahte belgeler ve kimlik üretimi

Yapay zekâ ile aklınıza gelecek herhangi bir şeyin oluşturabildiğini biliyoruz. Maalesef sahte belge ve kimlik üretimi de bunlardan biri. Kötü amaçlı kişiler, yapay zekâ yardımıyla hiçbir gerçekçiliği bulunmayan sahte belgeleri oluşturup insanları kandırabiliyor. Ayrıca sahte kimliklerle de olmadıkları insanlar gibi davranabiliyorlar.

Yapay zekâ kullanılan dolandırıcılık yöntemlerinden nasıl korunursunuz?

İki faktörlü doğrulama kullanın: Hesaplarınızda iki faktörlü doğrulama kullanmak, başkalarının erişimini çok zorlaştıracaktır.

Şüpheli görünen içeriklere temkinli yaklaşın, ne kadar gerçekçi görünürse görünsün iyice inceleyin.

Deepfake görüntülerde hatalara veya olağandışı unsurlara dikkat edin. Yapay zekâ görsel ve videolarda onların yapay zekâ olduğunu belli eden gariplikler olabilir. Bu tarz bir şeyle karşılaşırsanız sakın o görüntüye güvenmeyin.

Sesli ve görüntülü teyit alın. Eğer sesli bir şekilde aranıyorsanız o kişinin gerçek olduğundan emin olun, mümkünse görüntülü de teyit alın. Zaten para gibi şeyler talep edenlerden direkt kaçınmalısınız ancak farklı durumlar için de temkinli olmakta fayda var.

Resmî kurumlarla iletişime geçin. Eğer bir şirket veya kurumdan gelen bir mesaj, arama aldıysanız direkt o kuruma ulaşıp teyit alabilirsiniz. Böylece dolandırıcıları da ortaya çıkarmış olursunuz.

Yukarıda gördüğünüz yöntemler yapay zekâ dolandırıcılıklarından kaçınmanıza yardımcı olabilir. Maalesef artık gerçek ile sahteyi birbirinden ayırmak çok zor hâle geldi. Bu yüzden internette gördüğünüz her şeye temkinli yaklaşmak işinize yarayacaktır.