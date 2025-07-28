OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekâ sektörünün çok büyük bir dolandırıcılık krizine yol açabileceğini açıkladı. Peki Sam Altman, neden böyle düşünüyor? Dolandırılmamak için ne yapılması gerekiyor?

Yapay zekâ sektörünün öncü ismi OpenAI'ın kurucu ve CEO'su Sam Altman'den çok ilginç bir çıkış geldi. Altman, yapay zekâ teknolojilerinin çok büyük bir dolandırıcılık krizine yol açabileceğini söyledi. Peki bu nereden çıktı? OpenAI CEO'su, neden böyle bir krizin patlak vereceğini ileri sürüyor?

Sam Altman, konuyla ilgili açıklamalarını ABD'li politikacı Michelle Bowman ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte söz konusu açıklamalar da bu görüşmede yapıldı. Bankacılık sektörünün modernleşmesi gerektiğini anlatan Sam Altman, finans sektörü konusunda çok endişeli olduğunu çünkü hâlâ pek çok şirketin ses kaydını bir doğrulama aracı olarak kullandığını ve çok büyük para transferlerinin sadece ses doğrulaması ile yapıldığını ifade etti.

Yapay zekâ sadece sesi kopyalamayacak, FaceTime gibi görüşmeleri bile mümkün kılacak!

Piyasaya sürülmüş olan bazı yapay zekâ temelli araçların çok iyi ses doğrulaması yapabildiğini zaten biliyoruz. Sam Altman, bunun daha da ileri gideceğini ve hatta gerçek gibi görünen FaceTime aralamaları bile yapılabileceğini söylüyor. OpenAI CEO'suna göre firmaların bu konuyla ilgili çalışma yapmaları ve müşteri güvenliğini bir şekilde sağlamaları gerekiyor. Ancak bunun nasıl mümkün olacağı şimdilik büyük bir belirsiz.

Aslına bakacak olursak Sam Altman, yapay zekâ sektörünün bu alandaki risklerini fark eden tek bir isim değil. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçtiğimiz yıl hazırladığı bir raporda ses ve görüntü kopyalaması ile gerçekleştirilen dolandırıcılıkların artan bir tehdit hâline geldiğini söylemişti. Bugün Sam Altman tarafından yapılan açıklama, işlerin gerçekten ciddi bir noktaya geldiğini gözler önüne seriyor.