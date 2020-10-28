Yapay Zekâ Hakkında 9 Sürükleyici Bilim Kurgu Dizisi

Yapay zekâların günlük hayatımızdaki yeri arttıkça onlar hakkında daha çok şey merak ediyor, bu işin geleceği hakkında daha çok kafa yoruyoruz. Hatta düşünmekle kalmıyor, daha çok diziye konu ediyoruz.

Makine öğrenimi ve robotik gibi gelişen çeşitli teknolojilerin konu edildiği yapay zekâ dizileri, her geçen yıl artmaya ve popülerleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde çok sayıda distopik gelecek ve uzay keşifleri temalı dizi ve filmin yayınlanmasını buna bir örnek olarak gösterebiliriz.

Yapay zekâ dizileri, izleyenleri gelecekte neler olacağına ve ne gibi değişiklikler gerçekleşeceğine dair bazı düşüncelere sürüklüyor. Yapay zekâ temalı dizi önerileri arasından başarılı olan birçok dizi ise yeni sezonlarıyla seyirci karşısına çıkmayı bekliyor.

Yapay zekâ konusunu işleyen 9 sürükleyici dizi:

Altered Carbon

Westworld

Black Mirror

Battlestar Galactica

Caprica

Humans

Person Of Interest

Weird City

Osmosis

Altered Carbon:

Yayın: 2018 - 2020

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim kurgu

IMDb puanı: 8

Rotten Tomatoes puanı: %75

Oyuncular: Chris Conner, Renée Elise Goldsberry, Will Yun Lee

Altered Carbon, 300 yıl sonraki gelecekte yaşanan bir teknolojik distopyayı konu alıyor. İnsanların ruhlarını ve kişilik özelliklerini başka bedenlere transfer edebildikleri bir gelecekte geçiyor. Altered Carbon dizisinde ölüm, bir son olmaktan çıkarak artık insanların seçimine bağlı hale geliyor. Dizide insanlar, kendi klonlarını yaparak ya da başka bedenleri kullanarak yüzyıllarca yaşayabilmesi anlatılıyor.

Westworld:

Yayın: 2016 - ...

Tür: Dram, Gizem, Bilim kurgu

IMDb puanı: 8,7

Rotten Tomatoes puanı: %82

Oyuncular: Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris

Westworld, macera ve heyecan arayan insanlar için özel olarak inşa edilmiş bir tür eğlence yeri, temalı park gibi tasarlanmış bir kasabadır. Westworld’de bulunan robotlar “ev sahibi” olarak isimlendirilirken, bu simülasyona katılan insanlar ”ziyaretçi” olarak adlanırılıyor.

Ziyaretçiler, ev sahiplerine karşı istedikleri şekilde davranma özgürlüğüne sahiptir; isterlerse şiddet uygulayabilirler isterseler robotları öldürebilirler. Günün birinde parkın ana bilgisayarında yaşanan bir sorun nedeniyle robotlar serbest kalır ve insanlar, robotların hedefi haline gelir.

Black Mirror:

Yayın: 2011 - ...

Tür: Dram, Bilim kurgu, Gerilim

IMDb puanı: 8,8

Rotten Tomatoes puanı: %83

Oyuncular: Bryce Dallas Howard, Alice Eve, Michael Kelly

Black Mirror, her bölümünde farklı bir hikaye ve toplumsal bir eleştiri ile karşımıza çıkıyor. Hikâyelerinde yapay zekâya oldukça yer veren Black Mirror, insanlığı ve insanlığın karanlık yönlerini yapay zekâ ile olan ilişkilerini konu alıyor. Dizi, teknolojinin sonsuzluğunun altını çizerken yapay zekâ haricinde sosyal medya kullanımı, ırkçılık, kapitalist düşünce gibi güncel konuları sert bir şekilde eleştiriyor.

Battlestar Galactica:

Yayın: 2004 - 2009

Tür: Bilim kurgu, Aksiyon, Dram

IMDb puanı: 8,7

Rotten Tomatoes puanı: %96

Oyuncular: Edward James Olmos, Mary McDonnell, Jamie Bamber

Uzayın derinliklerinde 12 koloniden oluşan insan ırkı ve Saylon adı verilen robotlar yaşamaktadır. Saylonlar, seneler önce insanlar tarafından yaratılmış ancak daha sonra kontrolden çıkarak insanlara düşman olmuşlardır. Bu iki taraf arasında uzun bir süredir devam eden ateşkes, Saylonlar’ın saldırısıyla son bulunca insanlığın son umudu Battlestar Galactica isimli uzay gemisiyle gezegenden kaçmaktır.

Caprica:

Yayın: 2009 - 2010

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim kurgu

IMDb puanı: 7,1

Rotten Tomatoes puanı: %81

Oyuncular: Eric Stoltz, Esai Morales, Paula Malcomson

Caprica, Battlestar Galactica dizisinden yaklaşık 50 yıl öncesini, Caprica adı verilen gezegendeki robotik Saylon ırkının insan ırkı tarafından nasıl yaratıldığını ve nasıl köleleştirildiğini konu alıyor. Barış ve huzur içinde yaşayan 12 koloni, yapay zekâyı mekanik bir bedenle bir araya getirerek Saylon ırkını yaratması, insanlığın sonu olur.

Humans:

Yayın: 2015 - 2018

Tür: Dram, Bilim kurgu

IMDb puanı: 8

Rotten Tomatoes puanı: %94

Oyuncular: Katherine Parkinson, Gemma Chan, Lucy Carless

Humans, Synth adı verilen yapay zekâların insanların yaşamını psikolojik, sosyal ve kültürel açıdan nasıl etkilediğini konu alıyor. Synthler, insanların yaşadığı toplumda hizmet sektörü gibi çeşitli alanlarda çalışan bireyler olarak yaşamın bir parçası olarak görülüyor. Dizi, gelecekte yapay zekânın insan yaşamına entegre olmasından sonra toplumdaki düzeni nasıl değiştirebileceklerini de ele alıyor.

Person Of Interest:

Yayın: 2011 - 2016

Tür: Aksiyon, Dram, Suç

IMDb puanı: 8,4

Rotten Tomatoes puanı: %92

Oyuncular: Jim Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman

Eski bir CIA ajanı olan John Reese, Harold Finch adındaki bir milyoner tarafından kiralanır. Yazılım geliştirme uzmanı olan Finch, devlet için geliştirdiği yapay zekâ programı ile gelecek terörist saldırılarını önleyerek masum insanların hayatlarını kurtarmayı amaç edinir. Reese ve Finch’in saldırıların önüne geçmek için verdikleri bu mücadele iki özel dedektifin dikkatini çekmeyi başarır.

Weird City:

Yayın: 2019 - ...

Tür: Komedi, Bilim kurgu

IMDb puanı: 5,9

Rotten Tomatoes puanı: %84

Oyuncular: Cynthy Wu, LeVar Burton, Anthony Holiday

Her bölümü farklı bir hikayeyi anlatan Weird City, Weird adındaki şehirde yaşanan olayları anlatıyor. Bu şehirde yaşayan zenginler ve fakirler, “çizginin üzerinde yaşayanlar” ve “çizginin altında yaşayanlar” olarak iki gruba ayrılıyor. Sanal gerçeklik, insan ilişkileri, ulaşım ve sağlık hizmetleri gibi konulardaki gelişmeler, dizinin ana unsurlarını oluşturuyor.

Osmosis:

Yayın: 2019 - ...

Tür: Romantik, Bilim kurgu

IMDb puanı: 5,9

Rotten Tomatoes puanı: %100

Oyuncular: Agathe Bonitzer, Hugo Becker, Gaël Kamilindi

Osmosis isimli bir programı geliştiren Paul ve Esther adındaki iki kardeş, geliştirdikleri bu program sayesinde insanlara gerçek aşkı bulmayı vadediyor. Bu yapay zekâ programı, insanların beyin verilerini inceleyerek dünyanın herhangi bir yerindeki ruh eşlerini bulmalarına yardım ediyor. Bir yandan programı yayın tarihine yetiştirmeye çalışırken bir yandan da şirkette finansal sorunlar baş gösteriyor.