Özellikle adli tıpta sıkça başvurulan ve kimlik tespitinde kullanılan önemli bir kaynak olan parmak izi ile ilgili tüm bildiklerimizi değiştirecek araştırmaya göre, her bir parmak izi sanıldığı gibi eşsiz değil.

Parmak izleri ile ilgili bilinen en yaygın bilgi aynı insanda bile her birinin eşsiz olduğudur. Bu gerçek, öylesine bir bilgi olmasının ötesinde uzun yıllardır özellikle suçların çözülmesinde kullanılan değerli bir kaynak olarak görülüyor.

Ancak karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, özellikle suç mahallerinde farklı parmaklardan izler bulunması ve her bir parmağın benzersiz olduğu bilgisi sebebiyle tek bir suçlu ile doğrudan bağlantı kurulamaması gibi durumlar oluyordu. Yeni araştırma ise bu durumu tersine çevirip adli tıpta suçlu tespiti ve araştırma süreçlerini kısaltacak kritik bilgiler sunuyor.

''Uzmanların göremediğini yapay zekâ gördü''

Columbia Üniversitesi ve Buffalo Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik departmanlarından bir grup araştırmacı tarafından yürütülen araştırma, başlangıçta ABD'de 60 bin parmak izinden oluşan halka açık bir veri seti kullanılarak gerçekleştirildi. Aynı kişinin farklı parmaklarından ve farklı insanların parmaklarından olmak üzere on binlerce veri, yapay zekâ destekli bir sistem ile incelendi.

Elde edilen ilk sonuçlara göre bir bireyin farklı parmaklarının izleri tamamen benzersiz değildi ve geliştirilen yapay zekâ destekli sistem hangi parmak izlerinin aynı insana ait olduğunu tespit etme konusunda giderek gelişmeye başladı. Yapay zekâ daha fazla veri ile beslendikçe başarı oranı da yükselmeye başladı ve adli tıp verimliliğinin on katına ulaşan yüksek bir verimlilik ve başarı sergiledi.

Araştırma ekibinin belirttiğine göre yapay zekâ parmak izlerinde uzmanların odaklandığı dallanmalara ve uç noktalara odaklanmak yerine izlerin merkezindeki yuvarlak yapıya ve halkaların açı ve eğriliklerine odaklanıyordu. Bu açıdan bakıldığında, aynı insanın farklı parmaklarından alınan izlerin birbirine oldukça benzediği keşfedilmiş oldu.

Adli tıp için olduğu kadar yapay zekâ için de önemli:

Ekibin vurguladığı bir diğer konu ise yapay zekânın bilimsel araştırmalarda aktif kullanılması üzerine. Ekip, genel olarak yapay zekâya karşı bir önyargı olduğunu, AI'ın yalnızca ''bilgi kusan'' bir sistemden ibaret olduğuna yönelik görüşlerin fazla olduğunu ancak basit bir veri seti ve basit bir yapay zekâ destekli sistem ile bile şimdiye kadar gözden kaçmış pek çok sorunun çözülebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca araştırmanın genişletilmesi ve çok daha fazla veri ile beslenmesi gerektiğini de ifade eden araştırma ekibi, çözülememiş pek çok suç davasının bu bilgi ışığında çözülebileceğini, ayrıca pek çok suçsuz insanın da ismini temize çıkarabileceğini belirtiyor.

Yapay zekâ demişken;

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