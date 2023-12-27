Birazdan bahsedeceğimiz gerçek suç dosyaları, Agatha Christie'nin hayal gücünü kullanarak yazdığı polisiye romanlardan bile daha uç seviye!

Dünyanın dört bir yanında gerçekleşen suçlara merakınız olsa da olmasa da anlatacağımız vakaların hepinizi dehşete düşüreceğinden eminiz. Hatta önceden uyaralım, çokça tetikleyici ve hassas detaylar içeriyorlar.

Öldürdüğü çocuğun cesedini lokantasında servis eden mi dersiniz (Türkiye'de yaşandı...), bir genç kızı kaçırıp 7 yıl tabut gibi bir kutuda esir tutan mı, ailesini öldürüp Batman izlemeye giden kardeşler mi... Tüm bu korkunç olayları mideniz kaldıracaksa başlayalım.

1. Vaka: Psikopat aile, tanımadıkları bir kızı kaçırıp 7 yıl boyunca tabut gibi bir kutuda tutmuştu.

Colleen Stan adlı bir genç kızın hayatında verdiği en kötü karar, otostop çekerek bir ailenin arabasına binmesi oldu. Kız kaçırıldı ve ailenin evinin altında bir mahzene götürülerek türlü türlü işkenceye ve istismara maruz kaldı. En kötüsü de günde yaklaşık 23 saat boyunca çiftin yatağının altındaki tabut gibi bir kutuda yatmasıydı.

Kaçış girişiminde bile bulunamıyordu çünkü ailesine zarar vermekle tehdit etmişlerdi. Hatta psikopat ailenin kölesi olduğuna dair bir sözleşme bile imzalamıştı. Esaretin 7. yılında; adam, esir kızı ikinci bir eş olarak isteyince karısı deliye döndü ve kocasını ihbar etti. Esir kız, bu şekilde kurtuldu.

2. Vaka: Kızının katilini mahkemenin ortasında kurşun yağmuruna tutan acılı bir anne anne vardı…

Marianne adlı bir kadının 7 yaşındaki kızı, arkadaşının evine gitmek için çıktığı yolda katiliyle karşılaştı ve 35 yaşındaki sapık bir adam tarafından öldürüldü. Kızının intikamını almak isteyen anne, duruşmaya bir silahla gitti.

Uygun zamanı yakaladığı anda ise kızının katiline 8 el ateş etti. Katil oracıkta hayatını kaybetti. Öfke dolu anne ise adam öldürme ve kanuna aykırı olarak ateşli silah bulundurma suçundan 6 yıl hapis cezası aldı. Öldüğünde ise biricik kızıyla aynı mezarlığa gömüldü ve ortak bir mezar taşı yaptırıldı.

3. Vaka: “Şeytanın onları ele geçirdiği” gerekçesiyle çocuklarının canına kıymıştı.

Andrea adlı anne, “doğum sonrası depresyon” hastalığına yakalanmıştı. Şizofreni gibi başka hastalıkları da vardı ve evin içinde yürüyen askerler gibi şeyler görüyordu. Bir gün, baba evden çıktıktan sonra Andrea, küveti suyla doldurdu ve 5 çocuğunu birden burada sırayla boğdu.

Daha sonra hemen kendini ihbar etti ve ifadesi alınırken şunları söyledi: “Çocuklarım şeytan tarafından ele geçirilmişti. Onları kurtarmanın tek yolu, onları öldürmekti. Böylece cennete gidip Tanrı ile olacaklardı.” Tüm bu olanların ardından anne, ceza almak için yalvardı ancak korkunç seviyedeki psikolojisi yüzünden ABD Teksas’ta bir akıl hastanesine yatırıldı.

4. Vaka: Ailelerini öldürüp sonra da Batman izlemeye gitmişlerdi!

Menendez ailesi, “Amerikan rüyası”nın mükemmel bir tasviriydi. Hepsinin başarılı bir eğitim ve iş hayatı vardı. Baba, oğullarına en iyisi olmaları için fazla baskı uyguluyordu. İkizlerden biri 18, diğeri 21 yaşındayken korkunç ve vahşi bir suç işlediler. Av tüfeğiyle ebeveynlerini tanınmayacak hâle gelene kadar vurdular.

Cinayetten sonra ise Batman filmini izlemeye gittiler. İlk başta kimse çocuklardan şüphelenmemişti fakat kardeşlerden biri, suçlarını terapistine itiraf etti. Söylediğine göre babalarının psikolojik şiddetinin yanında cinsel istismar da vardı. Bazıları onlara inandı, bazıları ise inanmadı. Ancak son kararı verecek olan mahkeme, ikisini de şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

5. Vaka: Çocukluğu boyunca bir odaya hapsedildiği için yalnızca 20 kelime öğrenmişti.

Genie, henüz 2 yaşına gelmeden, zihinsel engelli olduğu iddiasıyla babası tarafından bir odaya kapatıldı. Bu odada lazımlık ve beşik dışında ne bir eşya vardı, ne bir ses, ne bir ışık… Ne zaman ses çıkarmak istese karşısında gördüğü ise eli sopalı bir babaydı.

13 sene boyunca bir odada kapalı tutulan kız, o yaşına kadar sadece 15-20 kelime (tükürmek, baba kızgın, büyük odun, baba kol vurmak, yüze vurmak, Genie ağlamak, büyük odunla vurmak…) öğrenebildi.

Bir gün çocuğu dışarı çıkarmak zorunda kaldıklarında ise bir devlet memuru tuhaflık olduğunu anlayıp polise haber verdi. Her şey bir bir ortaya çıktı fakat duruşma günü psikopat baba “Dünya hiçbir zaman anlamayacak.” yazılı bir not bırakarak intihar etti. Şu anda 66 yaşında olan Genie, konuşmayı hiçbir zaman tam olarak öğrenemedi.

6. Vaka: “Şeytanın çocuğu” olarak anılan, 11 yaşındaki seri katili biliyor musunuz?

Mary adındaki küçük kız, ailesi yüzünden oldukça travmatik bir çocukluk geçirmişti. Kendisi de sürekli çevresindeki çocuklara şiddet uyguluyordu. Henüz 11 yaşındayken 3 yaşında bir çocuğu öldürerek ilk cinayetini işledi. Daha sonra ise 4 yaşındaki küçük bir çocuğu daha öldürdü.

Cinayetlerden sonra tuhaf davranışlar sergilemeye başlasa da kimse bir çocuğun bu cinayetleri işleyebileceğini düşünmüyordu. Fakat küçük kız, 4. cinayetini de işledi. 3 yaşındaki çocuğun en son kız ile görülmesi ve diğer ipuçları, okların Mary’ye doğru çevrilmesine sebep oldu. Mary, müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve 20 yaşındayken kaçtı, şu anda ise nerede olduğu bilinmiyor.

7. Vaka: Sıradan bir Türk aile babası, seri katile dönüşmüştü.

Elektrik kurumunda çalışan Süleyman Aktaş, bir gün iş yerinde 31.500 voltuk elektrik akımına maruz kaldı ve beyninde kalıcı hasarlar meydana geldi. O günden sonra, halüsinasyonlar görmeye başladı ve seri katile dönüştü.

Aktaş, köyündeki insanları bayıltıp onlar hâlâ hayattayken gözlerine ve alınlarına çivi çakıyordu. Yakalandığında suçlarını soğukkanlılıkla itiraf etti ve “görevin yukarıdan geldiğini” söyledi. İleri derece paranoid şizofreni teşhisi alarak Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı.

8. Vaka: Annesini 79 yerinden bıçakladıktan sonra influencer olan Isabella ile tanışın.

Henüz çocuk yaşta sorunlu davranışlar sergilemeye başlayan Isabella, ergenlik dönemine geldiğinde de annesiyle ciddi çatışmalar yaşıyordu. O gün geldiğinde genç kız, mutfaktan bir bıçak alarak annesini 79 yerinden bıçakladı ve kaçtı. Ancak ertesi gün ekipler tarafından yakalandı.

Mahkemede; annesini öldürmediğini, “Cecelia” adında bir kadını öldürdüğünü söylüyordu. Sonuç olarak akıl hastanesine yatırıldı ve şizofreni tedavisi görmeye başladı. Şu anda bir nevi influencer ve öylediğine göre o dönemlerde istismara uğruyordu.

9. Vaka: Ülkemizde yaşanan en korkunç olaylardan biri: Katlettiği çocuğu restoranındaki müşterilere yedirmişti!

Mustafa ve arkadaşı, sanayide çalışan iki küçük çocuktu. Yemeklerini ise Tayfun adlı, ağabey gibi gördükleri bir adamın restoranında yiyorlardı. Bir gün bu sapık adam, çocukları arabasında taciz etti. Mustafa’nın arkadaşı kaçmayı başarmıştı fakat Mustafa orada kalarak cinayete kurban gitmişti.

Hiçbir şey olmamış gibi lokantadaki işine geri dönen katil, çocuğun cansız bedenini pişirip müşterilere servis etmişti! Kaçmayı başaran çocuğun anlattıkları üzerine cani tutuklandı. Söylenene göre 7 yıl hapiste kaldıktan sonra af çıkınca serbest bırakıldı ve kendisi şu anda aramızda geziyor.

10. Vaka: 20. yüzyılın en genç katillerinin hikâyesi, masum görünen çocuklara bakış açınızı biraz değiştirebilir…

Jon ve Robert adındaki iki çocuk, alışveriş merkezinde gezerken bir çocuğu kaçırmaya karar verdiler ve hedefleri 2,5 yaşındaki James oldu. Kaçırdıkları çocuğu bir tren istasyonuna götürdüler ve üzerinde korkunç şeyler yaptılar. Toplamda 42 farklı yerinden yaralamayla zavallı çocuğun sonunu getirip kaza süsü vermek için tren raylarında bıraktılar.

Ancak birçok ipucu; yolu 11 yaşındaki iki çocuğa çıkardı. 20. yüzyılın en genç katilleri olmuşlardı. 20 saat süren ifadenin sonunda 15 yıl gözetim altında tutulmalarına karar verildi. Gözetim altında tutulduktan sonra topluma geri salınmalarının ardından çocuklardan biri, korkunç suçlar işlemeye devam etti…

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