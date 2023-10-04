"Seri katil" deyince aklımıza Hollywood filmlerindeki karakterler ya da Amerika'daki Ted Bundy, Jeffrey Dahmer gibi isimler gelebiliyor. Ülkemizde ise hiç seri katil yokmuş gibi düşünebiliriz ancak tahmin ettiğimizden çok daha korkunç katiller var!

Aslında seri katilin tanımı, "Anormal kişilik bozuklukları sonucu, 30 günden daha uzun bir zaman diliminde ve arada bekleme dönemleri de olacak şekilde 3 veya daha fazla kişiyi öldüren kişi." olarak yapılıyor. Ancak biz halk arasında, seri cinayetleri olan her kişiye seri katil diyoruz.

Türkiye'deki seri katil olarak adlandırdığımız bu kişilerin bir kısmı, aynı gün birkaç cinayet bile işlerken bazıları, tam seri katil tanımına uyarak belirli aralıklarla ve benzer yöntemlerle kurbanlarını öldürdü. Hazırsanız, bu ürkütücü kişilere bir göz atalım.

Türk seri katiller:

Kırmızı Bisikletli Katil: Hamdi Kayapınar

Kırmızı bisikletiyle ön plana çıkan katilin ilk kurbanı, kendi kardeşi olmuştu. Henüz 14 yaşındayken kıskançlık duyguları, onu öz kardeşini boğarak öldürmesine yol açtı. Söylediğine göre bu olayın üstüne ailesi onu dışladı ve insanlığa karşı bir nefret duyup cinayetler işlemeye başladı. Kayserili katil, 7 kişiyi öldürme suçundan hapse girdi ve 16 yıl sonra serbest bırakıldı.

Tahliye sonrasında ise 8. cinayetini işledi. Tahmin edersiniz ki ona lakabını veren “kırmızı bisiklet” ise kurbanlarının yanına kırmızı bisikletiyle gidip onları av tüfeğiyle vurmasından geliyor. Tabii ki bu dikkat çekici bisiklet, yakalanmasında büyük rol oynadı. Şu anda, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla hapiste.

Binbir Surat: Kenan Öner

Eski terör örgütü üyesi Kenan Öner'in hakkında 1988’de Fransa’da Mehmet Yılmaz adlı şahsı vurup daha sonra yaktığı iddiasıyla kırmızı bülten çıkarıldı ve yakalanarak ömür boyu hapse mahkûm edildi. Fakat 2004 senesinde şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı.

2005 senesinde ise eşi, gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve bulunamadı. 2008 yılına geldiğimizde Kenan Öner’in ebeveynleri de kayboldu. Üstelik ailesinin kaybolmasından 1 ay önce Öner'in onların İznik’teki evine yerleşmesi akıllardaki soru işaretlerini daha da artırdı.

Daha sonra evin bahçesinde çiftin kafatası ve kemikleri bulunması, bu trajik hikâyenin vahşi bir boyuta ulaştığını gösterdi. Öner ise sessiz kalma hakkını kullanarak anne babasının ölümüne dair bir şey söylememekte direndi.

Binbir Surat lakaplı katil, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı ve Tekirdağ Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ankara Yamyamı: Özgür Dengiz

17 yaşında ilk cinayetini işleyen Dengiz, arkadaşının canına kıymıştı. Olaydan 3 sene sonra af sayesinde serbest kaldı ve yeni bir cinayet için zemin hazırlandı. Hapisten çıktıktan bir süre sonra, istediği bilgisayara parası yetmedi ve satıcıyı öldürdü. Bu korkunç olayın üstünden 4 ay geçince ise bu sefer bir çöp toplayıcısının canını aldı.

Bir sonraki kurbanı, bir belediye çalışanı oldu. Bu adam, Dengiz’in yamyamlık fantezilerini gerçekleştirdiği kişiydi. İfadesinde ise “Taze insan eti yemeyi seviyorum. Yakalanmasaydım, öldürmeye devam ederdim. Rüyamda sürekli kurban edildiğimi görüyorum. Kurban olacağıma başkalarını kurban etmeye karar verdim.” dedi.

Yargıtay, bu korkunç olaylar zincirindeki katilin deli olduğuna karar verdi ve bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin psikiyatri bölümüne gönderildi.

Çumra Canavarı: Abdullah Aksoy

Türkiye’nin bilinen ilk ve tek eş cinsel seri katili Abdullah Aksoy, adeta yerli Jeffrey Dahmer. Aksoy, evine aldığı insanlarla cinsel ilişkiye girmek istiyordu ve kabul etmeyenleri başlarına vurarak veya boğarak öldürüyordu.

Kurbanlarını ise kendi evinin bahçesine baş aşağı bir pozisyonda gömüyordu ki bu da ilginç özelliklerinden biriydi. Yakalandıktan sonra yargılanma süreci devam ederken hapishanede kendini asarak intihar etti. Ölümünden sonra bile birçok kurbanı daha açığa çıktı ve Aksoy’un cenazesini ailesi dahil kimse kabul etmedi.

Manisa Yamyamı: Oktay Tayfun Bölge

Oktay Tayfun, lokantasına yemek yemeye gelen iki çocuğun kabusu olacaktı. Çocuklara çok iyi davranmıştı ve bir sabah, onları işe kendi arabasıyla götürmeyi teklif etmişti.

O gün geldiğinde ise çocuklara tecavüz etti ve birini öldürdü fakat diğeri kaçmayı başardı. Tayfun, öldürdüğü çocuğun etlerini kullanarak lokantasında çorba yapıp müşterilere servis etti. Bu cani katilin şu anda serbest olduğu söyleniyor.

Koku Katili: Hamdi Ayri

“İzmir Canavarı” olarak da bilinen Hamdi Ayri, Çeşme’de garsonluk yapıyordu. Bir gün, sevgilisi onu terk etti ve o günden sonra tüm kadınlardan nefret etmeye başladı. Eski sevgilisinin acısını, masum kadınlardan çıkaracaktı.

3 günde 3 cinayet işledi ve yakalandığında, güzel kokulu olanların peşine düştüğünü söyledi. Ayrıca yakalanmasaydı öldürmeye devam edeceğini de ekledi. Mahkemede Hamdi Ayri'ye; üç kez ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 45 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan 3 yıl ve 2 bin lira adli para cezası verildi.

Entelektüel Katil: Atalay Filiz

2013 ve 2016 yılları arasında en az 3 cinayet işlediği bilinen Atalay Filiz, iyi bir aileden ve başarılı bir eğitimden geliyordu. Galatasaray Lisesi’ni üçüncülükle bitirmişti ve üniversite eğitimine Paris’te devam etmişti. Ankara ve İstanbul’da işlediği cinayetlerden sonra saklandığı İzmir’de yakalandı.

Atalay Filiz ile fotoğraf çekilen bir polis memuru

3 kişiyi öldürmek suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasının yanı sıra “resmi belgede sahtecilik” suçundan da 2 yıl 7 ay 7 gün cezaya çarptırıldı. Katil, Türkiye’de epey ses getirdi hatta bir eğlence malzemesine döndü. Dergilerin kapaklarında bile yer aldı.

Karayolu Katilleri: Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan

Adli sicil geçmişleri zaten pek iyi olmayan katilleri birbirlerine yaklaştıran da daha önce ayrı ayrı işledikleri suçlardı. Bekçe ve Karahasan, 20-23 Ekim 2006 tarihlerinde bir araba kiraladı ve yalnızca 52 saat içinde 6 farklı şehre giderek rastgele 7 kişiyi öldürdü. Kurbanların hepsi; tezgahtar, market görevlisi, büfeci, benzinlik pompacısı gibi çalışanlardı.

İkili, son gün yakalandı ve 6 farklı şehirde yargılandı. Şehirlere göre cezaları ise şöyleydi:

Kocaeli:

Y.B.: Ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis

M.K.: Ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis

Ankara:

Y.B.: 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

M.K.: İki kez ağırlaştırılmış müebbet

Sakarya:

Y.B.: Müebbet ve 15 yıl hapis

M.K.: 30 yıl hapis

Bursa:

Y.B.: Ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis

M.K.: Ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapis

Mersin:

Y.B.: Ağırlaştırılmış müebbet

M.K.: Ağırlaştırılmış müebbet