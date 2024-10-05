Google'ın Gemini yapay zekâsının e-postalarda sunduğu işlevi yakında iPhone telefonlarda da kullanılabilecek.

Google, Gmail'e Gemini yapay zekâsı destekli Q&A (Soru-Cevap) özelliğini getirerek e-posta aramalarını daha akıllı hâle getirmeyi amaçlamıştı. Şirket başlangıçta sadece Android cihazlarda kullanıma sunduğu bu özelliği artık iPhone kullanıcıları için de kullanıma açıyor.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Gemini yapay zekâ sohbet botuna belirli sorular sorarak e-posta kutularındaki bilgilere daha hızlı erişebilecekler. Örneğin "Cumartesi günü akşam yemeği rezervasyonumuz saat kaçta?" gibi sorularla, belirli bilgileri veya e-postaları hızlıca bulmak mümkün.

Gemini'nin Q&A özelliği neler yapabiliyor?

Bu özellik ayrıca belirli bir gönderenden gelen okunmamış e-postaları bulmak gibi daha karmaşık işlemleri de gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar, Gemini'den belirli bir konudaki e-postaları özetlemesini ya da iş projeleri gibi uzun süreli e-posta zincirlerini analiz etmesini isteyebiliyorlar.

Gemini Q&A özelliğini kullanmak için artık iPhone'larda da Gmail uygulamasındaki yıldız simgesine dokunmanız yeterli. Fakat belirtelim, bu özelliği kullanabilmek için Google'ın ücretli hizmetlerinden birine (Gemini Business, Enterprise, Education Premium veya Google One AI Premium) abone olmanız gerekiyor.

Geçmişte de öncelikle Android'e sunulan fakat çok geçmeden iPhone'larda da yerini alan özellikler görmüştük ve Gemini'nin QA özelliği de bunlar arasına katılıyor.

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