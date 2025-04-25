Son dönemlerde gündemden düşmeyen yapay zekâ ile fotoğraf canlandırma nasıl yapılır? İşte dakikalar içerisinde fotoğraflarınızı videoya dönüştüren yapay zekâ destekli uygulamalar.

Hayatımızın hemen her alanında kendini göstermeye başlayan yapay zekâ teknolojileri, en çok da sosyal medyada gündem oluyor. Zira gerek içerik üreticiler gerekse yapay zekâ araçlarına ilgi duyan kullanıcılar, oldukça etkileyici projeler üretebiliyorlar. Bunların başında da yapay zekâ ile fotoğraf canlandırma geliyor.

Bazı yapay zekâ araçlarını kullanarak bir fotoğrafa hayat verebileceğinizi hiç düşünmüş müydünüz? Üstelik bu işlem, birkaç dakika içerisinde kolaylıkla tamamlanabiliyor. Bu içeriğimizde yapay zekâ fotoğraf canlandırma nasıl yapılır sorusunun cevabını bulacaksınız. Dilerseniz hemen başlayalım.

Yapay zekâ ile fotoğraf canlandırma nedir?

Yapay zekâ ile fotoğraf canlandırma, adından da anlayabileceğiniz üzere bir görüntünün hareketlendirilmesi olarak nitelendirilebilir. Yeni nesil yapay zekâ modelleri ile bazı mobil uygulamalar, sabit resmi hareketlendirme için tabiri caizse biçilmiş kaftan.

Yapay zekâ araçlarının bir fotoğrafı nasıl hareketli hâle getirdiği konusu çok teknik. Bu teknik tarafla kafanızı bulandırmak yerine dilerseniz şimdi detaylara geçelim.

Yapay zekâ fotoğraf canlandırma nasıl yapılır?

Yapay zekâ ile fotoğraf canlandırmak için kullanabileceğiniz birden çok yöntem var. Bunların bazıları oldukça karmaşık, bazıları ise oldukça kolay. Hatta sadece bu eylemi gerçekleştirmek için tasarlanmış olan yapay zekâ destekli uygulamalar bile bulunuyor. Dilerseniz şimdi de neleri kullanabileceğinize bakalım.

En iyi fotoğraf canlandırma programları:

MyHeritage Deep Nostalgia

Mimic - AI Photo Face Animator

Motionleap by Lightricks

Remini - Fotoğraf Netleştirme

Wondershare Virbo AI Image Animator

MyHeritage Deep Nostalgia

MyHeritage Deep Nostalgia, piyasada bulabileceğiniz en iyi ücretsiz fotoğraf canlandırma uygulamalarının başında geliyor. Yapmanız gereken tek şey MyHeritage'in internet sitesine girmek ve canlandırmak istediğiniz bir fotoğrafı yükledikten sonra kimi canlandıracağınızı seçmek. Üstelik MyHeritage'in iOS ve Android uygulamaları da bulunuyor. Bu uygulamaları ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

MyHeritage iOS uygulamasına buradan, Android uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. İnternet sitesi için de buraya tıklamanız yeterli.

Mimic - AI Photo Face Animator

Sabit resmi hareketlendirme konusunda bilindik ve oldukça iyi iş çıkaran uygulamalardan bir tanesi de Mimic - AI Photo Face Animator. Bu uygulama, bir fotoğrafı canlandırmakla kalmıyor, dudak hareketlerini bir şarkı ile senkron edebiliyor. Böylelikle bir fotoğrafı oldukça eğlenceli bir videoya dönüştürmüş oluyorsunuz.

Mimic - AI Photo Face Animator uygulamasının iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Motionleap by Lightricks

Lightricks tarafından geliştirilen ve bugüne kadar 50 milyonun üzerinde indirilen Motionleap by Lightricks uygulaması, oldukça geniş kapsamlı bir fotoğraf düzenleme yazılımı. Firmanın yapay zekâ modeli üzerine inşa edilen Motionleap, fotoğraf canlandırma programları arasında çok sevilenlerden bir tanesi.

Motionleap by Lightricks'in iOS sürümünü buradan, Android sürümünü de buradan indirebilirsiniz.

Remini - Fotoğraf Netleştirme

Her ay 15 milyon civarı indirme alan ve aktif kullanıcı sayısı 100 milyonu geçen Remini, yapay zekâ ile fotoğraf canlandırma uygulamaları arasında yer alan en iyi seçeneklerden bir tanesi. Üstelik bu uygulama, tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını yapabiliyor. Eski ve kalitesiz görüntüleri iyileştirebilir, hatta son dönemlerde viral hâle gelen çizgi film animasyonları oluşturabilirsiniz.

Remini'ın iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Platformun web sürümü içinse buraya tıklayabilirsiniz.

Wondershare Virbo AI Image Animator

Wondershare Virbo AI Image Animator, bu içeriğimizde bahsettiğimiz her şeyi yapabiliyor. Ancak bunun ötesi de var. Bu uygulamayı kullanarak hareketlendirdiğiniz bir fotoğrafın konuşmasını da sağlayabiliyorsunuz. Üstelik Wondershare Virbo AI Image Animator, metinlerden videolar tasarlamanıza da yardımcı oluyor.

Wondershare Virbo AI Image Animator'ün App Store sayfasına buradan, Google Play Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Platformun web sürümüne ulaşmak için de buraya tıklamanız yeterli.

Bu içeriğimizde yapay zekâ ile fotoğraf canlandırma işlemini nasıl yapabileceğinizi detaylıca konuşmuş olduk. Yapay zekâ ile ilgili daha fazla içerik için bizi takip etmeye devam edin.