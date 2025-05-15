Stres, uyku, kalp sağlığı ve semptom takibi özellikleri sunan 7 ücretsiz yapay zekâ destekli sağlık uygulamasını sizler için derledik.

Günümüzde yapay zekâ, yalnızca teknolojik bir yenilik değil; aynı zamanda günlük yaşamımızı dönüştüren bir yardımcıya dönüştü. Özellikle fiziksel ve zihinsel sağlığımızı destekleyen mobil uygulamalar sayesinde artık kalp atış hızımızdan, uyku kalitemize kadar pek çok veriyi anlık olarak takip edebiliyoruz. Sağlığımızı kontrol altında tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı da diyebiliriz.

Bizler de bu içeriğimizde yapay zekâ ile sağlığınızı takip edebileceğiniz ücretsiz uygulamaları bir araya getirdik. Hem güvenilir hem de pratik olan bu uygulamalar yalnızca veri toplamakla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da teşvik ediyor. İşte sağlık takibini daha erişilebilir ve etkili hâle getiren yapay zekâ destekli ücretsiz uygulamalar…

Yapay zekâ ile sağlık takibi yapabileceğiniz 7 ücretsiz uygulama

HealthifyMe

Ada

Welltory

Buoy

Sleep Cycle

Healthily

HeartScan

1- HealthifyMe

HealthifyMe, günlük beslenme takibini kolaylaştırmak için yapay zekâdan yararlanan bir uygulama. Yemek ya da ürün paketlerinin fotoğrafını çekmek yeterli; uygulama görseli analiz ederek kalori ve içerik bilgilerini otomatik olarak kaydediyor. Hatta telefon galerisindeki yemek fotoğraflarını bile tarayarak onları da beslenme günlüğüne ekleyebiliyor.

Sadece besin takibiyle sınırlı kalmıyor; genel sağlık alışkanlıklarını da analiz ediyor. Uykudan egzersize kadar çeşitli verileri değerlendirerek kullanıcıya kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunuyor. Uygulamanın içindeki "Ria" adlı yapay zekâ koçu ise gelen sorulara yanıt verip sağlıklı yaşam hedeflerine yönelik önerilerde bulunuyor. Kilo kontrolü, egzersiz planlama ve beslenme düzeni oluşturma gibi konularda destek sağlayan HealthifyMe, iOS, Android ve web üzerinden kullanılabiliyor.

Fiyatlandırma: Temel özellikler ücretsiz; daha kapsamlı içerikler için ise premium üyelik seçeneği mevcut.

2- Ada

Ada yapay zekâ doktoru uygulaması, bir mobil sağlık yardımcısıdır. Ada sağlık uygulaması yapay zekâ teknolojisini kullanarak kullanıcıların sağlık belirtilerini daha iyi anlamalarına ve olası sağlık sorunları hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

Ada, tıp uzmanlarının katkısıyla geliştirilmiş olup kullanıcıdan aldığı belirti bilgilerini geniş bir tıbbi veri tabanıyla karşılaştırarak analiz edebilyor. Analizlerinin sonucunda, kişiye özel sağlık değerlendirmeleri yapabiliyor. Birden çok dil seçeneğiyle farklı coğrafyalardan kullanıcıların kolayca erişebileceği şekilde tasarlanmıştır.

Fiyatlandırma: Tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır ve akıllı telefon kullanan herkes tarafından indirilebilir.

3- Welltory

Welltory, kalp atış verilerini kullanarak gün içindeki stres ve enerji seviyelerini ölçen bir sağlık uygulaması. Vücudun gün boyunca verdiği tepkileri takip ederek zaman içindeki değişimleri grafiklerle gösterebiliyor. Uyku süresi ve kalitesi de uygulama tarafından analiz ediliyor. Uykunun ne kadar dinlendirici olduğu, ne zaman daha iyi dinlenildiği gibi bilgiler günlük olarak raporlanıyor.

Tansiyon ölçümleri uygulamaya manuel olarak girilebiliyor. Düzenli ölçümlerle tansiyon değişimleri daha net görülebiliyor. Egzersiz tarafında ise günlük kalp atış hızına göre antrenman önerileri sunuyor. Kalp ritmi ölçümü ile uygun antrenman bölgelerini söylüyor. Uygulamanın yapay zekâ destekli sistemi, toplanan biyometrik verilere göre kişiye özel günlük öneriler sunuyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz başlangıç paketi mevcut. Gelişmiş analizleri için ise ücretli planları da var.

4- Buoy

Buoy Health, kullanıcıların yaşadığı sağlık belirtilerini analiz ederek olası hastalık ya da sağlık sorunlarını tahmin etmeye yönelik çalışan bir yapay zekâ uygulaması. Buoy Health'in temel amacı ise kişisel semptomları anlayarak sağlık konusunda atılacak sonraki adımlar hakkında bilgi verebilmek. Uygulama kullanıcıdan belirtilerle ilgili detaylı veri alır; ardından 18.000’den fazla tıbbi içerik ve vaka bilgisinin yer aldığı veri tabanı üzerinden karşılaştırma yaparak olası nedenleri belirler.

Uygulama için soğuk algınlığı, baş ağrısı ve mide rahatsızlıkları gibi yaygın şikayetlerden daha karmaşık belirtilere kadar birçok sağlık durumunu kapsayan bir semptom kontrol aracı da diyebiliriz.

Fiyatlandırma: Uygulama tamamen ücretsizdir.

5- Sleep Cycle

Sleep Cycle, uykunun süresini ve kalitesini takip eden, horlama ve nefes seslerini kaydeden bir uyku analiz uygulamasıdır. Telefonda yer alan ivmeölçer (hareket sensörü) sayesinde, uyku boyunca vücuttaki hareketleri izler. Toplanan verilerle uyku evrelerini analiz eder ve kullanıcının en hafif uyku anında, belirlenen zaman aralığında (90–10 dakika içinde) uyandırılmasını sağlar. Uygulama sayesinde sabahları daha dinç uyanmak da mümkün.

Yapay zekâ desteği ile ses ve hareket verilerini analiz ederek uyku döngüsünü sınıflandırır ve ideal uyanma zamanını belirler.

Fiyatlandırma: Temel uyku takibi ücretsiz olarak sunulur.

6- Healthily

Healthily uygulaması kişisel sağlık tavsiyeleri ve öneriler sunarak bireylerin kendine bakım alışkanlıklarını geliştirmeyi amaçlayan bir sağlık platformu. Hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı desteklemeye yönelik çok sayıda özelliğe sahip.

Uygulamada; sağlık takibi araçları, 28 günlük egzersiz, uyku, ruh hali ve beslenme planları, kapsamlı bir sağlık kütüphanesi, hastalık belirtileri kontrolü ve uzman görüşleri gibi çeşitli içerikler bulunuyor. Aynı zamanda Apple Health gibi popüler sağlık uygulamalarıyla entegre çalışarak verilerin tek bir yerden takip edilmesini sağlıyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz planı mevcut.

7- HeartScan

HeartScan, kalp sağlığını takip etmeye odaklanan, yapay zekâ destekli bir mobil sağlık uygulaması. Kalp atış hızı ve nabız takibini, telefon sensörleri üzerinden temassız olarak gerçekleştirebiliyor. Özellikle stres düzeyi, yorgunluk ve kalp performansı gibi faktörleri değerlendirmek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş.

HeartScan, seismokardiyografi (SCG) adı verilen bir yöntemle vücuttaki küçük titreşimleri analiz ederek kalp ritmini inceliyor. Elde edilen veriler, yapay zekâ destekli algoritmalarla değerlendirilerek kullanıcılara sağlık durumu hakkında geri bildirim sağlanıyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz planı mevcut.

Yapay zekâ destekli sağlık uygulamaları ne işe yarıyor?

Yapay zekâ destekli sağlık uygulamaları, kullanıcıdan topladığı biyometrik verileri analiz ederek kişiselleştirilmiş sağlık önerileri sunar. Kalp atışı, uyku, stres ve beslenme gibi verileri yorumlayarak genel sağlık durumunun takibini kolaylaştırır.

Yapay zekâ uygulamaları ile uyku düzeni nasıl takip ediliyor?

Yapay zekâ destekli sağlık takibi uygulamaları, telefon sensörleri ve ses verilerini kullanarak uyku evrelerini analiz edebiliyor. Uykunun süresi, kalitesi ve bölünme sıklığı gibi verileri değerlendiren bu uygulamalar, analizleri sonucu çıkan verilere dayanarak kullanıcıya uyku alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik öneriler sunabiliyor.

Yapay zekâ uygulamaları ile sağlık takibi yapmanın avantajları nelerdir?

Sağlık takibi yapan yapay zekâ uygulamaları, büyük veri analizleri sayesinde sağlık değişimlerini erken fark etme imkânı sunuyor. Kişiye özel geri bildirimlerle yaşam tarzı alışkanlıklarının iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Sağlık takibinde daha hızlı ve veriye dayalı sonuçlar verebiliyor.