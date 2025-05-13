Yapay zekâ destekli e-posta araçlarıyla dakikalar içinde profesyonel ve kişiselleştirilmiş metinler oluşturabilen 7 ücretsiz uygulamayı sizler için listeledik.

Yapay zekâ artık sadece sohbet etmekle kalmıyor, e-posta yazarken de yanınızda. Gün içinde onlarca e-posta ile uğraşıyorsanız ve her birine vakit ayırmak sizi zorluyorsa, yalnız değilsiniz. Neyse ki artık bu süreci kolaylaştıracak güçlü yapay zekâ araçları var. Üstelik bazıları tamamen ücretsiz. Resmî yazışmalardan müşteri yanıtlarına, toplantı özetlerinden ilk iletişime kadar pek çok farklı e-posta türünü saniyeler içinde oluşturabilecek bu araçlarla tanışmanın tam zamanı.

Yazım stilini alıcıya göre uyarlayabilen mesajı daha profesyonel ya da samimi bir hale getirebilen bu uygulamalar sayesinde artık her cümleyi en baştan düşünmek zorunda değilsiniz. Bizler de sizler için günlük hayatınızda e-posta yazarken kullanabileceğiniz, yazım sürecini hızlandıran ve işlerinizi kolaylaştıran ücretsiz yapay zekâ araçlarını bir araya getirdik. İşte yapay zekâ ile e-posta yazabileceğiniz ücretsiz uygulamalar!

Ücretsiz yapay zekâ e-posta uygulamaları

Grammarly

Mailmodo

Mailmeteor

WriteMail.ai

Hiver

Shortwave

Gemini

1. Grammarly

E-posta yazarken zaman kaybetmek istemeyenler için Grammarly’nin yapay zekâ destekli e-posta uygulaması oldukça faydalı. Sadece birkaç adımda etkileyici bir e-posta taslağı hazırlamak mümkün. Özellikle ders çalışırken ya da yoğun bir iş temposunda mail atmanız gerekiyorsa Grammarly ciddi anlamda zaman kazandırıyor diyebiliriz.

Fiyatlandırma: Ücretsiz plan mevcut. Premium planlar aylık 12 dolardan başlıyor.

2. Mailmodo

Mailmodo, e-posta yazarken temel birkaç bilgiyi girdikten sonra (mail konusu, hedef kitle ve mailde kullanılacak olan ton gibi) saniyeler içinde düzenlenebilir taslaklar oluşturan pratik bir araç.

E-postanın kaç paragraf olacağı, ciddi mi yoksa samimi mi yazılacağı, hatta emoji kullanılıp kullanılmayacağı gibi detayları ayarlayarak mesajı daha etkili hale getirmek mümkün. Aynı zamanda kişiselleştirme seçenekleri sayesinde hitap edilen kişiye özel e-postalar da hazırlanabiliyor.

Fiyatlandırma: Tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

3. Mailmeteor

Mailmeteor, verilen kısa yönergeler doğrultusunda dakikalar içinde e-posta taslakları hazırlayan bir araç. Aynı mesajın farklı versiyonlarını oluşturabiliyor, böylece örneğin bir ödev hatırlatma mailini hem sınıf arkadaşına hem de danışmana uygun şekilde ayrı ayrı yazmak mümkün oluyor.

Kişiselleştirme özellikleri sayesinde, gönderilecek kişinin ismi ya da konumuna göre metni daha özel hale getirebiliyor. Özellikle yoğun dönemlerde, tek tek e-posta yazmakla uğraşmadan işlevsel ve hedefe yönelik mesajlar üretmek isteyenler için ciddi zaman kazandırıyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz plan mevcut.

4. WriteMail.ai

WriteMail.ai, e-posta metnini yazarken gerçek zamanlı olarak analiz eder; tonlama, yapı ve ifade netliği konusunda yönlendirmeler sunuyor. Yazım tarzına göre şekillenebilen bu öneriler, farklı durumlardaki yazışmalarda tutarlılık sağlıyor.

Akademik süreçte danışmanla yapılan resmi yazışmalardan grup arkadaşlarına yönelik bilgilendirmelere kadar farklı tonlara ihtiyaç duyulan her durumda işlevsellik sunuyor. Çok dilli destek özelliği, özellikle Erasmus, staj başvuruları ya da yurtdışı bağlantılı projelerde önemli bir avantaj yaratıyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz kullanım seçeneği mevcut.

5. Hiver

Hiver, e-posta türü ve amacı belirtildikten sonra birden fazla taslak oluşturarak alternatifler sunuyor. Alternatif taslaklar ise içeriğe ve istenen tona göre kolayca düzenlenebilir şekilde hazırlanıyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz kullanım seçeneği mevcut.

6. Shortwave

Gmail tabanlı çalışan Shortwave, e-postalara yanıt oluşturma, içerikleri özetleme ve takvime doğal bir dille etkinlik ekleme gibi işlevler sunuyor. Shortwave e-posta aracında bulunan “Sihirli yıldızlar” simgesi üzerinden yapay zekâ asistanına erişim sağlanabiliyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz kullanım seçeneği mevcut. Aylık planı ise 8,50 dolar.

7. Gemini

Gmail ile entegre çalışan Gemini, e-posta başlatmak ve takip mesajları yazmak için birçok hazır öneri sunuyor. Bu özellikleri kullanmak için Google Workspace aboneliği ve Gemini eklentisi gerekiyor. Workspace uygulamalarında sağ üst köşede Gemini simgesi yer alıyor. Gmail’in web sürümünde bu simgeye tıklandığında, ekranın sağ tarafında bir sekme açılır ve bulunduğun sayfaya uygun yapay zekâ destekli öneriler gösteriliyor.

Gelen kutusu taranarak okunmamış e-postaların kısa özetleri sunulabiliyor. Gelen e-postalar için, içeriğin özetlenmesi ya da cevap taslağı oluşturulması istenebiliyor. Gemini, hazırladığı yanıtı otomatik olarak yazma alanına yerleştirebiliyor.

Fiyatlandırma: Ücretisiz deneme mevcut. Google Workspace aboneliği gerekiyor.

Yapay zekâ destekli e-posta aracı nedir?

Yapay zekâ destekli e-posta aracı, belirli yönergelere göre otomatik olarak e-posta taslakları oluşturan yazılımlardır. Yapay zekâ destekli e-posta araçları, yazım tarzı, tonlama ve içerik yapısını optimize ederek iletişimi kolaylaştırır.

Yapay zekâ destekli e-posta aracı kullanmanın avantajları nelerdir?

Yapay zekâ destekli e-mail araçları, e-posta yazarken işleri ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Hem zamanı verimli kullanmayı sağlıyor hem de metnin tonunu, yapısını daha düzgün hale getiriyor. Yazım hatalarını azaltıp mesajı daha net ve profesyonel göstermek de cabası.

Yapay zekâ destekli e-posta araçları nerelerde kullanılır?

Yapay zekâ destekli e-posta araçları; iş yazışmalarından okulda öğretmenle yapılan mailleşmelere, pazarlama kampanyalarından müşteri yanıtlarına kadar pek çok alanda kullanılıyor. E-posta metinlerini otomatik hazırlayabiliyor, yanıt sürecini hızlandırıyor.