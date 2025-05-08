Matematik, fizik, kimya gibi derslerde yapay zekâ desteğiyle çalışan ücretsiz soru çözüm uygulamaları listelendi.

Yapay zekâ artık yalnızca sohbet etmekle sınırlı değil; ders çalışırken de en büyük yardımcılarımızdan biri hâline geldi. Özellikle sınavlara hazırlık döneminde, çözümünü saatlerce düşündüğünüz sorular karşısında destek alabileceğiniz pek çok ücretsiz yapay zekâ aracı mevcut. Basit işlemlerden karmaşık formüllere, matematikten fiziğe, kimyaya kadar pek çok alanda çalışan bu araçlar, sadece doğru cevabı vermekle kalmıyor; adım adım açıklamalarıyla öğrenme sürecine doğrudan katkı sağlıyor.

Eğer siz de ödev yaparken takıldığınız sorular için hızlı ve doğru çözümler arıyorsanız, yapay zekâ ile soru çözebileceğiniz ücretsiz uygulamalar tam aradığınız şey olabilir. Hem görsel olarak soruları tanıyıp analiz edebilen hem de uzman düzeyinde açıklamalarla destek sunan pek çok uygulama mevcut. Biz de sizin için en iyi seçenekleri bir araya getirdik.

Ücretsiz soru çözen 10 yapay zekâ uygulaması

Microsoft Math

Photomath

SmartSolve

Smodin

Gauthmath

MathGPT

HIX Tutor

ExamUp

Kunduz

HomeworkAI

1. Microsoft Math

Microsoft tarafından geliştirilen ve Windows kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan Microsoft Math, özellikle matematik ve fen derslerinde karşılaşılan problemleri çözmeye yardımcı olan pratik bir eğitim aracıdır. Formülleri adım adım çözen yapısıyla hem ödev yaparken zaman kazandırır hem de konunun mantığını kavramaya yardımcı olur. Özellikle sınavlara hazırlanırken zorlanılan konularda hızlıca destek sunuyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz

2. Photomath

Google tarafından geliştirilen Photomath, matematikle uğraşan herkes için adeta cebinde taşıyabileceği bir çözüm rehberi. Telefon kamerasıyla matematiksel formülleri tanıyabilen gelişmiş sistemi sayesinde, sadece bir fotoğrafla problemleri tanımlar ve ekranda adım adım çözümlerini sunar.

Özellikle anlaması zor formüller veya işlemler karşısında Photomath büyük kolaylık sağlar. Alanında uzman matematik öğretmenleri tarafından hazırlandığı için güvenilirlik konusunda da öne çıkıyor. Sınav dönemlerinde ya da ödev yaparken hata yapmadan ilerlemek isteyenler için oldukça faydalı bir yardımcıdır.

Fiyatlandırma: Temel seviyedeki çözümlere ücretsiz erişim.

3. SmartSolve

SmartSolve, özellikle yoğun sınav dönemlerinde zamanı verimli kullanmak isteyenler için etkili bir yapay zekâ destekli ödev yardımcısı. %98.97 gibi oldukça yüksek bir doğruluk oranına sahip olan bu araç; matematik, fen ve tarih gibi pek çok dersi kapsayarak geniş bir çalışma alanı sunuyor.

Kullanıcılar, soruları işaretleyerek anında çözüm alabilir ya da Canvas ve McGraw Hill gibi popüler eğitim platformlarına entegre ederek doğrudan sistem üzerinden faydalanabilir. Chrome uzantısı sayesinde, internette gezinirken karşılaşılan sorular kolayca çözülürken, kullanıcı gizliliği de korunur. Ödevleri çok daha kısa sürede tamamlama imkânı sunan SmartSolve, yoğun programlarda büyük kolaylık sağlar

Fiyatlandırma: Uygulama ilk 4 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabilir. Deneme süresinin ardından aylık abonelik ücreti 9.99 dolar. 6 aylık paket tercih edildiğinde ise aylık ücret 7.99 dolara düşüyor.

4. Smodin

Smodin, özellikle araştırma gerektiren ödevlerde işleri büyük ölçüde kolaylaştıran bir yapay zekâ aracıdır. Kullanıcı bir soruyu yazdığında, Smodin interneti tarayarak hem doğru cevabı buluyor hem de konuyla ilgili detaylı açıklamalar, görseller ve güvenilir kaynak bağlantıları sunabiliyor.

İlk kullanımda verilen ücretsiz kredi sayesinde sistemin nasıl çalıştığını denemek mümkün. Aynı zamanda soru çözümlerini arkadaşlarla paylaşma imkânı da sunuyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz planı mevcut. Daha fazla özellik isteyenler için aylık 10 dolarlık Essentials plan ve kapsamlı kullanım sunan aylık 29 dolarlık Productive plan'a sahip.

5. Gauthmath

Gauthmath, yapay zekâ destekli çözümleriyle ödev yaparken karşılaşılan matematiksel problemleri hızlıca analiz eden ve adım adım açıklamalar sunan bir dijital araç. Gauthmath sadece bir fotoğrafla soruyu tanımlayıp anında çözüm üretebiliyor; bu da özellikle işlem yoğun konularda büyük kolaylık sağlıyor.

Cebir, kalkülüs ve temel matematik gibi alanlarda sunduğu detaylı çözümler sayesinde yalnızca doğru cevaba ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda konunun mantığını da kavramayı kolaylaştırıyor. Gauthmath’in öne çıkan bir diğer özelliği ise 7/24 ulaşılabilen canlı eğitmen desteği sunması. Yapay zekânın çözemediği karmaşık sorularda devreye giren gerçek eğitmenler mevcut.

Fiyatlandırma: Ücretiz sürümü mevcut.

6. MathGPT

MathGPT, gelişmiş yapay zekâ çözümleriyle öne çıkan bir matematik problem çözüm asistanı. MathGPT sadece cebir değil; fizik, kimya gibi pek çok dersi de kapsayan geniş içeriği sayesinde özellikle sınavlara çalışan öğrenciler için güçlü bir kaynak sunuyor.

Özel veri setleri ve algoritmalar kullanarak, klasik modellerin veremeyeceği kadar isabetli çözümler sunuyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz deneme sunuyor. Deneme süresi sona erdiğinde kullanmaya devam etmek isteyenler ücretli abonelik planları ile devam edebilir.

7. HIX Tutor

HIX Tutor, yalnızca matematikle sınırlı kalmayan; fizik, kimya, biyoloji gibi pek çok farklı derste ödev sorularını çözebilen yapay zekâ tabanlı bir araçtır. Adım adım sunduğu çözümler ve detaylı açıklamalar sayesinde, sadece doğru cevaba ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda konunun mantığını kavramaya da yardımcı oluyor.

%98 doğruluk oranıyla çalışan gelişmiş algoritmaları sayesinde özellikle karmaşık ve çok adımlı sorularda dikkat çekici sonuçlar veriyor. HIX Tutor doğrudan sorular üzerinden öğrenmek isteyenler için oldukça verimli bir yardımcıdır.

Fiyatlandırma: Ücretsiz sürüm mevcut, ayrıca aylık ve yıllık ücretli planlar da sunuluyor.

8. ExamUp

ExamUp, farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilere hitap eden kapsamlı bir yapay zekâ destekli ödev yardımcısı. Sorunun fotoğrafını çekmek ise yeterli; böylelikle sistem soruyu tanıyor ve kısa sürede detaylı bir çözüm sunuyor. Üstelik 30’dan fazla dili de destekliyor.

%99 doğruluk oranıyla çalışan bu ExamUp, problem çözümlerini de adım adım açıklıyor. Matematikten biyolojiye kadar geniş bir ders yelpazesinde kullanılabiliyor.

Fiyatlandırma: Uygulamanın ücretsiz bir versiyonu bulunuyor. Gelişmiş özelliklere erişim için ise farklı abonelik planları sunuluyor.

9. Kunduz

Kunduz, öğrencilerin çözemediği soruları fotoğraflayarak çözüm alabildiği, hem gerçek eğitmenler hem de yapay zekâ destekli yanıt sistemiyle çalışan bir soru çözüm platformudur. Özellikle YKS ve LGS gibi sınavlara hazırlananlar için etkili bir yardımcıdır.

Kunduz konuları pekiştirmek için akıllı testler de sunuyor. Öğrencinin seviyesine göre otomatik olarak seçilen sorularla eksik konular belirleniyor, 50 bini aşkın sorudan oluşan geniş soru havuzu sayesinde tekrar imkânı sunuyor. Yanlış yapılan sorular için sunulan video çözümleri de öğrenmeyi pekiştiriyor.

Fiyatlandırma: Ücretsiz versiyonu mevcut. Daha fazla özellik için farklı üyelik paketleri sunuluyor.

10. HomeworkAI

HomeworkAI, en karmaşık ödev sorularını bile hızlı ve doğru şekilde çözmek için geliştirilmiş güçlü bir yapay zekâ aracıdır. DOC, DOCX, PDF gibi farklı dosya formatlarını destekler; sadece ödevin yüklenmesi yeterlidir.

Fiyatlandırma: Ücretsiz planı mevcut.

Fotoğrafla soru çözen en iyi yapay zekâ uygulamaları nelerdir?

Fotoğrafla soru çözen yapay zekâ uygulamalarına örnek olarak Gauthmath, Photomath, SmartSolve ve Kunduz gibi popüler araçları örnek olarak verebiliriz. Hem yapay zekâ hem de gerektiğinde gerçek eğitmen desteğiyle çalışarak öğrenme sürecini kolaylaştırır. Üstelik çoğu, ücretsiz deneme sürümleriyle temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde hizmet sunar.

Yapay zekâ ile matematik problemleri nasıl çözülür?

Yapay zekâ ile matematik problemleri çözmek, gelişmiş algoritmalar sayesinde oldukça pratik hâle gelmiştir. Fotoğrafla matematik sorusu çözme özelliği sayesinde kullanıcılar yalnızca sorunun fotoğrafını çekerek adım adım açıklamalı çözümlere erişebilir.

Fizik sorularını çözmede yapay zekâ nasıl kullanılıyor?

Fizik sorusu çözen yapay zekâ uygulamaları, özellikle formül içeren problemleri analiz ederek adım adım çözümler sunar. Tıpkı fotoğrafla matematik sorusu çözme özelliğinde olduğu gibi, iletilen görsellerdeki karmaşık fizik sorularını hızlıca çözebilir.