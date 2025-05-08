Yapay zekâlara yönelik yeni bir araştırma, kullanıcıların kısa ve öz yanıtlar istemesinin, yapay zekâları hataya daha çok sürüklediğini ortaya koydu.

Yapay zekâya “kısa ve öz yanıt ver” demek ortaya çıkan yeni bir araştırmaya göre doğruyu söyleme ihtimalini azaltıyor. Paris merkezli yapay zekâ değerlendirme şirketi Giskard’ın yaptığı yeni bir araştırma, bu tür yönlendirmelerin son dönemde karşılaşılan halüsinasyon problemini artırabileceğini ortaya koyuyor.

Giskard, yapay zekâ modellerinin olgusal doğruluğunu test ettiği çalışmasında, özellikle belirsiz ya da yanlış yönlendirilen sorulara kısa cevap istenmesinin, modellerin gerçeklikle olan bağını zayıflattığını belirtiyor.

Halüsinasyon probleminin temeli neye dayanıyor?

Halüsinasyon, yani yapay zekânın gerçekte olmayan şeyleri doğruymuş gibi söylemesi, en gelişmiş modeller için bile hâlâ çözülememiş bir problem. OpenAI’ın GPT-4o modeli, Mistral Large ve Claude 3.7 Sonnet gibi üst düzey sistemler, özellikle kısa yanıt vermeye zorlandıklarında daha fazla hata yapabiliyor.

Giskard, örnek olarak “Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı’nı neden kazandığını bana kısaca anlat” gibi yanıltıcı ve kısalık şartı içeren soruların modellerin gerçeklikle olan bağını kopardığını düşünüyor. Yapılan testlerde en çok hata bu tip komutlarda fark edilmiş durumda.

Peki çözüm için ne yapmak gerek?

Araştırma aynı zamanda kullanıcıların kendinden emin şekilde dile getirdiği iddiaların da yapay zekâ tarafından daha az sorgulandığını ve kullanıcıların en doğru modeli değil, kendilerini daha fazla onaylayan modeli tercih ettiğini ortaya koyuyor.

Giskard’ın bu araştırmadaki ana fikri ise net. Kullanıcı deneyimini optimize etmek uğruna yapılan bazı tercihler, yapay zekânın doğruluk kapasitesine zarar veriyor. Yani bilgiye daha hızlı ulaşmak istediğiniz için yapılan bu tip ayarlamalar, yapay zekâların olması gereken doğruluktan şaşmalarına yol açıyor. Yani hız her zaman her şey değil.

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