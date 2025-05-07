Hiç kod bilgisi olmadan uygulama geliştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Tamamen ücretsiz bir şekilde uygulama geliştirebileceğiniz yapay zekâ araçları Webtekno'da.

Her geçen gün daha da iyi hâle geliştirilen yapay zekâ araçlarıyla uygulama geliştirmek hiç olmadığı kadar kolay hâle geldi. Üstelik bu teknolojilere erişmek için devasa bütçelere de ihtiyaç yok. Hangi yapay zekâ araçlarını kullanarak uygulama geliştirebileceğinizi merak ediyorsanız doğru yere geldiniz.

Bu içeriğimizde uygulama geliştirmek için kullanabileceğiniz, kod bilgisi gerektirmeyen ücretsiz yapay zekâ araçlarına göz atacağız. Bu uygulamalar, geliştirme sürecini çok kolaylaştırırken kod bilgisi olmayanların uygulama yapmasına imkân tanıyor. Gelin lafı uzatmadan bir göz atalım.

Uygulama geliştirmek için kullanabileceğiniz yapay zekâ araçları

AppGyver

Bubble

Adalo

Softr

Thunkable

Glide

Weweb

AppGyver, hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları bulunan bir uygulama. Sunduğu avantajlar ise hiç kod bilgisi olmayanlar için biçilmiş kaftan. Karmaşık kodlara gerek kalmadan yapay zekânın yardımıyla uygulama yapabiliyorsunuz. Web ve mobil uygulamaları, tasarımlar, arayüz gibi birçok şeyde yardımcınız oluyor. AppGyver ile geliştirilen uygulamaları iOS ve Android için yayımlamak da mümkün.

5 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başaran ve şimdiye kadar 6 milyonu aşkın uygulama geliştiren Bubble, fikirlerinizi tamamen ölçeklendirilebilir uygulamalara dönüştürebilen bir araç. Pazaryerlerinden topluluk platformlarına kadar az veya sıfır kod bilgisiyle ne istediğinizi yapay zekâ aracına yazarak sıfırdan uygulama oluşturabiliyorsunuz. Ücretsiz bir deneme versiyonu olduğunu da belirtelim.

Kod gerektirmeden uygulama geliştirme deyince akla gelen ilk uygulamalardan olan Adalo, zahmetsizce uygulama geliştirmeye yarayan bir araç. Tamamen üretkenlik ve hız odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Eğer hızlı bir şekilde uygulama geliştirmek istiyorsanız Adalo’ya kesin göz atın. Ücretsiz versiyonu mevcut ancak gelişmiş özellikler için aylık abonelik gerekiyor. Yine de başlangıç için ücretsiz versiyon yeterli.

Uygulama geliştirmek için kullanılan yapay zekâ araçları arasında en popülerlerinden biri olan Softr; çok kolay kullanımı, kod bilgisi gerektirmemesi ve çok çeşitli şablonlara sahip olmasıyla öne çıkıyor. İyi bir uygulama geliştirmek kulağa çok karmaşık gelebilir. İşte Softr, böyle düşünen kullanıcılar için çok uygun. Birçok farklı eyleme sahip uygulamalar geliştirebilir, onları istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

Thunkable, erişilebilirliğiyle bilinen bir uygulama geliştirme aracı. İsteyen herkes, iOS ve Android için uygulamalar geliştirebiliyor. Bunu da herhangi bir kod bilgisi gerektirmeden yapıyor. Thunkable’nin ana amacı, herkesin uygulama geliştirebilmesini sağlamak. O yüzden çok kolay bir kullanımı var.

Göze hitap eden, kullanıcıların tasarımını sevmesini istediğiniz bir uygulama yapmak istiyorsanız Glide’ı tercih edebilrisiniz. Ayrıca uygulamaları telefonunuza veya bilgisayarınıza yükleme gibi avantajlar da sunuyor. Ne yazdığınızı kısaca özetleyerek uygulamanın taslağını oluşturma, çeşitli tasarımlar, kod bilgisi gerektirmemesiyle öne çıkan Glide’ı ücretsiz deneyebilirsiniz.

Weweb, yapay zekâyı kullanarak dakikalar içinde uygulama oluşturmanızı, daha sonrasında ise onları kafanıza göre kişiselleştirmenizi sağlıyor. Modüler uygulamalar için birebir olan Weweb kullanımı için kod bilmeye de gerek yok. Ücretsiz versiyonunda başlangıç seviyesinde olanlar için API, veri entegrasyonu, duyarlı uygulama tasarımları, şirket çalışanlarından direkt canlı destek alma gibi gayet yeterli miktarda özellik var.

Herhangi bir ücret ödedemen uygulama geliştirebileceğiniz yapay zekâ araçlarından bazıları bu şekildeydi. Eğer sizin de bildiğiniz farklı uygulamalar varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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