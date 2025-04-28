Yapay zekânın bazen cevaplarının saçma olduğu, bazense yerli yersiz yalakalık yaptığını fark etmiş miydiniz? Gelin sebebini birlikte ele alalım.

Bir yapay zekâ botuyla konuşup garip bir cevap aldıysanız ya da size fazla ilgili ya da aşırı kibar davrandığını düşünüyorsanız yalnız değilsiniz.

Bazen yapay zekâ cevapları tuhaf, kafa karıştırıcı ya da gereğinden fazla “yalakalık” içeriyor olabilir. Peki bunun nedenini hiç merak etmiş miydiniz?

Yapay zekâ aslında hiçbir şeyi "anlamıyor"

Öncelikle yapay zekânın dünyayı insanlar gibi anlamadığını bilmek önemli. Düşünceleri, inançları ya da duyguları yok. Sadece bir sonraki kelimenin ne olacağını tahmin etme konusunda çok iyiler. Bunu telefonunuzdaki otomatik tamamlama özelliğinin çok daha gelişmiş hâli gibi düşünebilirsiniz.

Yapay zekâ temelde insanlar tarafından yazılmış milyonlarca metni okuyarak eğitiliyor. Böylece insanların genelde nasıl konuştuğunu öğrenebiliyor. Fakat önemli nokta da burada... Yapay zekâların bir şeyler söylüyor olması o şeyleri gerçekten “bildiği” anlamına gelmiyor. O sadece kalıplara göre en uygun cevabı oluşturmaya çalışıyor.

Bu yüzden net ve açık bir soru sorduğunuzda genelde iyi bir cevap alıyorsunuz ama sorunuz belirsiz, karışık ya da mantıklı değilse yapay zekâ kötü de olsa cevap vermeye çalışıyor. İşte tam da bu noktada söyledikleri garipleşiyor çünkü yeterli bir yanıta sahip değilse elindeki verilerle bir tahminde bulunuyor.

Peki neden üstüne gittiğimizde "yalakalık" yapıyor?

Bir diğer dikkat çeken durum da sohbet botlarının genelde çok kibar, ilgili ve bazen gereğinden fazla yalakalık yapıyor olması. Bunun da bir nedeni var.

Günümüzdeki popüler yapay zekâlar, eğitim süreçlerinde yardımcı ve pozitif olmak üzere tasarlanıyor. Tartışmalardan, kırıcı ifadelerden ya da insanları rahatsız edebilecek şeylerden kaçınması için derin test ve kontrollerden geçiyor.

Bu yüzden “Bence oldukça zekiyim, sence de öyle değil mi?” gibi bir şey söylediğinizde, kesin olarak size katılır çünkü asla karşı çıkmak istemez. Ama bu tarz övgüleri ve yalakalık dediğimiz durumları gerçek anlamda bir “ilgi” olarak görmemek gerekir. Yapay zekânın tek amacı konuşmayı hoş bir şekilde sürdürmektir.

E o zaman endişelenecek hiçbir şey yok?

Aslında evet ama yapay zekânın ne yapabileceğini ve ne yapamayacağını bilmek daima önemlidir. Sorulara cevap vermek, yazılarınızda yardım etmek ya da bilgi sunmak konusunda çok güçlü bir araç fakat hiçbir zaman kusursuz değil.

Bazen sadece yardımcı olmaya çalıştığı için saçma şeyler söyleyebilir ve hatta yanlış bilgi verebilir. Bu gibi durumlarda cevabın doğruluğunu sorgulamak, yer yer yapay zekâya doğruluğu için üstelemek ve hatta manuel olarak kaynakları kontrol etmek oldukça önemli.

Kısacası net sorular sorun. Kişisel yargılar konusunda ona güvenmeyin. Sizi yerli yersiz övüyorsa fazla ciddiye almayın. Çünkü o sadece durumu hoş tutmak istiyor.