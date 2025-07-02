Araç kiralama firması Hertz'in yapay zekâ destekli hasar tespit cihazı, bir tüketiciye dev bir fatura çıkardı. Tüketici, sadece 2,5 santimetrelik çizik için bu faturayı ödemek istemiyor. İşte yaşananlar...

Son dönemlerde büyük bir hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri, hemen her sektörde kendini göstermeye başladı. Bugün eğitimden sağlığa kadar hemen her sektörde yapay zekânın kullanılmaya başladığını görüyoruz. O sektörlerden biri de araç kiralama sektörü.

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Hertz, ABD'de yapay zekâ destekli bir teknolojiyi test etmeye başladı. Bu teknoloji, kiralanan bir otomobilin teslim edildikten sonra hasar alıp almadığını tespit etmek için kullanılıyordu. Şirketten araba kiralayan bir tüketici ise bu teknoloji yüzünden mağdur olduğunu iddia ediyor. Zira yapay zekâ destekli sistem, kullanıcıya 440 dolar hasar maliyeti çıkarmış durumda.

Peki böyle bir maliyet niye çıktı?

Daha çok akaryakıt istasyonlarında gördüğümüz araç yıkama makinelerine benzer bir yapıda olan sistem, bir otomobilin hem teslim alınmadan hem teslim alındıktan sonra sensörlerle analiz edilmesini sağlıyor. Geliştirilen yapay zekâ, hasar tespit etmesi durumunda otomatik olarak maliyet çıkarıyor ve bunu da tüketicinin hesabına yansıtıyor. Aynı ülkemizdeki trafik cezası ödemeleri gibi Hertz, oluşan hasar bedellerinin erken ödenmesi hâlinde tutarı düşürüyor.

Gelelim 440 dolarlık hasar bedeli meselesine... Hertz'in yapay zekâsı, jant üzerinde meydana gelen küçük bir çizikten kaynaklı olarak böyle bir fatura çıkarmış durumda. Patrick isimli tüketici ise küçük bir çizikten kaynaklı olarak bu kadar yüksek bir hasar faturası gördüğü için rahatsız. Üstelik Patrick, konuyla ilgili olarak Hertz'e ulaşmaya çalışmış ancak sağlıklı bir iletişim kuramamış. Ödeme yapmadığını söyleyen tüketici, firmanın indirimli ödeme fırsatıyla ilgilenmediğini belirtiyor.

Kiralanan otomobildeki hasara ait görüntü:

Yapay zekânın tespit ettiği görüntüde herhangi bir hata yok. Otomobilin jantında 2,5 santimetrelik bir hasar var. Muhtemelen kaldırıma sürtülmüş. Ancak çıkarılan 440 dolarlık maliyetin çok yüksek olduğu aşikâr. Bu fiyat tahiminin neye göre yapıldığı da net bir şekilde anlatılmıyor. Tüketicinin Hertz'den sağlıklı bir dönüş alamamış olması da başlı başına bir sorun.

Yapay zekâ teknolojileri hayatımızı kolaylaştıracak. Ancak yapay zekâ destekli hizmetler sunacak olan firmaların, bu teknolojilere geçiş yapmadan önce kapsamlı çalışmalar yapmaları gerektiği de çok net. Tüketicilerin şeffaf ve detaylı bir şekilde bilgilendirmediği hizmetler, bu olayda olduğu gibi daha fazla zorluk yaşanmasına yol açacaktır...

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