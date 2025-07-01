Tesla, otomobillerinin yangın ve kaza riskleriyle ilgili rapor yayımladı. Şirkete göre Tesla araçların yanma riski diğer araçlara göre çok daha düşük. Ayrıca otopilot, insanlardan daha güvenli.

Elektrikli otomobil devrimine öncülük eden firmalardan biri de şüphesiz Tesla. Artık her yıl milyonlarca insan Tesla alıyor. Tabii ki bu tarz elektrikli araçları alanların özellikle güvenlik konusunda aklına takılan bazı konular var. Tesla araçların yanma riski ne kadar? Ne sıklıkla kazalar yaşanıyor.

Bu sorular hakkında direkt Tesla’dan açıklama geldi. Otomobil devi, yayımladığı raporda elektrikli otomobillerin içten yanmalılara kıyasla daha fazla yandığına dair söylentilerin doğru olmadığını gösterdiği veriler yayımladı. Ayrıca kaza riskinin belli durumlarda düştüğünü de ekledi.

Yangın riski çok daha düşük

Tesla’nın raporunda ABD özelinde toplanan verilere göre Tesla’nın elektrikli araçları, diğer araçlara kıyasla 8 kat daha az yangına yakalanıyor. Her 1,6 milyar kilometre için 6,5 Tesla yangını gerçekleşirken diğer araçlarda aynı oran 55 yangınmış. Yani rapora göre Tesla otomobiller, diğer güç aktarma organlarına sahip otomobillere kıyasla daha az yangın riskine sahip.

Tabii ki elektrikli araçlar ile geleneksel araçların yangınında göz önünde bulundurulması gereken bazı noktaları atlamamak gerekiyor. Öyle ki elektrikli otomobilleri söndürmek çok daha zor. Bu tarz araçların yapısından dolayı tekrar tekrar tutuşma ihtimalleri yüksek. Ayrıca söndürülmeleri en üst seviye söndürme sistemleri ile zor oluyor. Örneğin 2024’te yanan bir Tesla Semi aracı söndürmek için 50 adet içten yanmalı aracı söndürebilecek kadar su harcanmıştı, itfaiye uçakları bile kullanılmıştı. Yani yangın oluşması durumunda elektrikli araçlarda risk ve yangın büyüklüğü çok daha fazla.

Tesla, otonom sürüşün daha güvenli olduğunu iddia ediyor

Buna ek olarak verilerde otonom sürüş teknolojisine de değinildi. Tesla’nın aktardığına göre otopilot kullanıldığında arabaları sadece bir insan sürücüden 10 kat daha güvenli. Yani otopilotta kaza riski çok daha azmış.

Tesla araçlar otopilot seçeneğindeyken 10,9 kilometrede bir kazaya karışıyormuş. ABD genelindeki ortalama ise 1,12 km’de bir kaza. Ayrıca otopilot açık değilken ancak diğer güvenlik özellikleri aktifken de Tesla araçların kaza riski normalden çok daha düşük oluyormuş. Kısacası şirketin söylediğine göre otopilot ve güvenlik özellikleri kaza riskini ciddi anlamda düşürüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.