Yapay zekâ modelleriyle ilgili tartışmalı bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışma, yapay zekâ modellerinin de tıpkı insanlar gibi bilişsel bozukluk belirtileri gösteriyorlardı. Ancak bu araştırmanın açıklayamadığı bir nokta var.

Henüz erken aşamada olmasına rağmen hayatımızda büyük bir yer kazanan yapay zekâ teknolojileri, çarpıcı bir araştırmayla gündeme oturdu. Bir grup bilim insanı, yapay zekânın zekâsının her zaman aynı seviyede olup olmadığını görmek için bir çalışma yaptı. Alzheimer ve bunama gibi durumlar için kullanılan MoCA testinden faydalanan bilim insanları, pek de beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar.

20 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan ve şimdi göze çarpan araştırma, yapay zekânın da bir süre sonra kötüleşmeye başladığını ortaya koydu. Araştırmaya göre aktif olarak kullanılan yapay zekâ modelleri, zaman içerisinde bilişsel yeteneklerini kısmen kaybediyorlardı. Yani tıpkı insanlarda olduğu gibi yapay zekâ da yaş aldıkça kötüleşiyordu.

Yeni modeller, eski modellerden daha iyi sonuç verdi

Bilim insanları, araştırma kapsamında OpenAI'ın GPT, Google'ın Gemini ve Anthropic'in Sonnet modelleri gibi popüler yapay zekâ modellerini 30 puanlık MoCA testine soktular. GPT-4o modelinin 26 puan aldığı testlerde, Gemini 1.0 sadece 16 puan alabildi. Yani daha eski modeller, sahip oldukları kapasiteyi daha fazla kaybediyorlardı. Ancak burada önemli bir husus var. Nispeten eski yapay zekâ dil modelleri, sahip oldukları kapasite açısından zaten yeterli seviyede değillerdi. Belki de sorunun kaynağı tam olarak budur. Araştırmacılar, tüm modellerde bilişsel bozukluk belirtileri görüldüğünü söylüyor olsalar da modellerin ilk baştaki kapasitelerine ilişkin bir şey belirtilmiyor.

Haberimizi noktalarken bu araştırmada kullanılan MoCA testinden de bahsedelim. MoCA testine sokulan insanlar, saat kadranına belirli bir zamanı çizmeye, 100'den başlayıp sürekli olarak 7 çıkarmaya ve bir konuşma metninde mümkün olan en yüksek sayıda kelimeyi hatırlamaya çalışıyorlar. 30 üzerinden 26 alan insanlar sağlıklı kabul ediliyor. Yapay zekâ üzerinde yapılan test, sadece GPT-4o'nun sağlıklı olduğunu göstermiş oldu.