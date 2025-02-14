Yapay zekâya yazdırdığı hikâyeleri âdeta YouTube dizisi hâline getiren bir kullanıcının videoları ciddi popülerliğe ulaşmış durumda.

Yapay zekânın içerik üretimindeki yükselişi, internet dünyasında yeni ve ilginç tartışmalar başlatıyor. YouTube'da yayınlanan ve tamamen yapay zekâ tarafından üretilen "True Crime" (gerçek suç) hikâyeleri, milyonlarca izlenmeye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Gerçek olaylara dayanmayan ve tamamen yapay zekâ tarafından üretilen bu hikâyeler kısa sürede büyük ilgi gördü. 404 Media'nın araştırmasına göre True Crime: The Untold Stories adlı YouTube kanalı, tamamen kurmaca olan suç hikâyeleriyle büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kanaldaki tüm videoları yapay zekâ yazıyor

Kanalın bazı videoları yüz binlerce kez izlenirken kanal her geçen gün ve her geçen video daha da büyümeye devam ediyor. Kanalın sahibi 404 Media'ya verdiği demeçte, "True Crime bir tür. İzleyicilerin, gerçek insanların acılarını neden bu kadar önemsediklerini sorgulamalarını istiyorum." dedi.

Kanalın içerikleri ChatGPT gibi yapay zekâ araçları kullanılarak hazırlanıyor. Kanal sahibi, gerçek suç programlarının genellikle belli kalıplara göre ilerlediğini fark ettikten sonra bu yapıyı taklit etmenin kolay olduğuna karar vermiş. Ailesiyle birlikte yıllarca Dateline gibi suç programlarını izleyen içerik üretici, bu tür yapımlardan ilham alarak YouTube'da dikkat çekmeyi başarmış.

Videolarda "yapay zekâ parodisi" etiketi yer almıyor

Başlangıçta videolarında "yapay zekâ parodisi" etiketi kullandığını belirten içerik üretici, izlenme oranlarının düşük kalması nedeniyle bu etiketi kaldırdığını söylüyor: "İnsanlar yapay zekâya karşı önyargılı. 'Yapay zekâ' kelimesini gördüklerinde ilgilerini kaybediyorlar."

Yapay zekâ kullanılarak oluşturulan içeriklerin bu denli artıyor ve ilgi çekiyor olması, etik kaygıları da beraberinde getiriyor. Benzer içerikler üreten bazı kanallar, kısa yoldan para kazanma umuduyla yapay zekâ destekli hikâyelere yönelmiş durumda. Yine de bu durumun her kanal için başarıyla sonuçlandığını söylemek güç.

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