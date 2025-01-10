CES 2025'te yapay zekâ destekli kask tanıtıldı. Motorculara güvenli sürüş deneyimi sunmak için akıllı teknolojilerle donatıldı.

Intelligent Cranium Helmets, CES 2025'te tanıttığı yeni yapay zekâ destekli motor kaskını tanıttı. CES 2025'te tanıttığı yeni yapay zekâ destekli moto kaskıyla sürücülere daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Yeni yapay zekâ destekli kask, akıllı telefon kullanımını azaltarak sürücünün dikkatini yolda tutmayı amaçlıyor. Yenilikçi kask 240 derecelik geniş bir görüş açısı sunarak sürücülerin kör noktalara daha rahat göz atmalarını sağlıyor olacak.

Yapay zekâ destekli motor kaskı

Yeni kask motorcuların başlarını çevirmelerine gerek kalmadan çevrelerini gözlemlemelerine olanak tanıyor. Ön tarafa entegre edilen 120 derecelik aksiyon kamerası, yolculuklarını kaydetmek isteyen motorculara pratik bir çözüm sunuyor. Kaskın acil durum tespiti sistemi ise kazaların hemen ardından 911'i arayarak hızlı bir şekilde yardım talep edilmesini sağlıyor.

Kask gelişmiş Bluetooth teknolojisi ve iletişim sistemleri ile mesafe sınırlarını ortadan kaldırıyor. Sürücüler baş üstü ekranı (HUD) sayesinde yola odaklanarak anlık bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Batarya ömrü 5 ila 7 saat arasında değişen bu yenilikçi kask, ağırlığını azaltmaya yönelik çalışmalarla daha da konforlu hale getiriliyor. Fiyatı ise 650 dolardan başlıyor.