Microsoft, Not Defteri’ne “Write” isimli yapay zekâ destekli metin yazma ve düzenleme özelliği ekledi. Microsoft, yeni “Write” aracıyla birlikte Not Defterini sadece yazı yazılan bir uygulama olmaktan çıkararak daha etkileşimli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Microsoft, Windows’un klasik metin editörü Not Defteri’ne sonunda yapay zekâ dokunuşunu yaptı. “Write” adı verilen bu yeni özellikle birlikte, artık metin yazmak ve düzenlemek biraz daha kolaylaşıyor.

“Write” ismiyle duyurulan bu araç metin oluşturma ve düzenleme işlemlerini otomatik hâle getiriyor. Yapılması gereken tek şey ise yazılan metne sağ tıklayıp “Write” seçeneğini seçmek. Kullanıcılar, yazdıkları metne sağ tıklayarak açılan “Write” seçeneği ile bir komut yazıyor ve bu komut doğrultusunda yapay zekâ yeni bir içerik oluşturuyor ya da mevcut metni düzenliyor. Kullanıcılar önerilen metni kabul edebiliyor, düzenleyebiliyor ya da yeni bir deneme yapabiliyor.

Microsoft’un klasik araçları yeni nesil özelliklerle güncelleniyor

“Write” özelliği, daha önce Not Defteri’ne eklenen “Özetle” ve “Yeniden Yaz” gibi araçların devamı niteliğinde. Microsoft, bu araçlarla birlikte Not Defteri’ni sadece yazı yazılan bir uygulama olmaktan çıkararak daha etkileşimli hâle getirmeyi amaçlıyor. Yapay zekâ desteği yalnızca Not Defteri ile sınırlı değil. Microsoft’un klasik uygulamalarından Paint’e de yeni özellikler eklendi. Kullanıcılar, yazdıkları metinlerden çıkartma oluşturabiliyor ve yapay zekâ yardımıyla görsellerdeki ön plan-arka plan ayrımını otomatik olarak yapabiliyor.

Snipping Tool ise ekran görüntülerini otomatik olarak kırpma ve yeniden boyutlandırma özellikleri kazandı. Araç, görüntüde vurgulamak istenen bölümü algılayarak buna göre düzenleme yapabiliyor. Yapay zekâ tabanlı bu yeni araçlardan yararlanabilmek için kullanıcıların Microsoft hesabıyla oturum açması ve Windows 11 yüklü Copilot Plus destekli bir bilgisayar kullanması gerekiyor. Microsoft ayrıca bu özellikler için bir kredi sistemi planlıyor. Ancak bu sistemin detayları ve olası ücretlendirme hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.