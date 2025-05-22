Microsoft, korkutan bir açıklamada bulundu. Teknoloji devi, "Lumma" isimli kötü amaçlı yazılımının yalnızca iki ayda dünya çapında 394 binden fazla Windows bilgisayara bulaştığını duyurdu.

Günümüzün en önemli konularından biri kuşkusuz siber saldırılar. Sürekli kötü amaçlı yazılımlar ve siber saldırılar gibi haberler duyuyurduk. Şimdi ise Microsoft’tan kullanıcıları endişelendirecek bir açıklama geldi. Şirket, yüz binlerce cihaza kötü amaçlı yazılım bulaştığını açıkladı.

ABD’li teknoloji devi, konu hakkında bir blog gönderisi yayımladı. Bu gönderide “Lumma” ismi verilen ve bilgi çalmaya yönelik olan bir kötü amaçlı yazılımın Windows bilgisayarlara bulaşmayı başardığını belirtti. Nasıl yayıldığına dair de açıklamalarda bulundu.

2 ayda 394 bin bilgisayar bulaşmış

*Kötü amaçlı yazılımın dünya çapındaki cihazlara nasıl yayıldığını gösteren ısı haritası. Türkiye'de de olduğu görülebiliyor.

Microsoft’un aktardığına göre bu kötü amaçlı yazılım 16 Mart-16 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan yalnızca 2 aylık dönemde dünya çapında 394 bini aşkın Windows bilgisayara bulaşmayı başarmış. Yazılımın Chrome, Notepad, Edge, Firefox gibi birçok farklı uygulamayı etkilediği de eklenmiş.

LummaC2 olarak da adlandırılan bu kötü amaçlı yazılım, siber suçlular tarafından tarayıcılardan, kripto cüzdanlarından ve diğer uygulamalardan hassas bilgileri çalmak için kullanılıyor. Microsoft’a göre Lumma, oltalama e-postaları, sahte reklamlar, truva atı uygulamaları, yanıltıcı sahte CAPTCHA’lar gibi birçok farklı yöntemle cihazlara bulaşabiliyor.

Şirket örnek de vermiş. Buna göre kullanıcılara sahte “Notepad++” veya sahte “Chrome güncellemeleri” gösteriliyormuş. Bu yüklemeleri yaptıklarında ise cihazlarına kötü amaçlı yazılım bulaşıyor. Bu yüzden de çok dikkatli olmanız gerektiği vurgulanmış.

Korunmak için neler yapabilirsiniz?

Bilmediğiniz yerlerden gelen e-postalara dikkatli yaklaşabilirsiniz. Gördüğünüz her linke kesinlikle tıklamayın. Uygulama indirmelerini ve güncellemelerini yalnızca resmî sitelerden yapın, reklamlara tıklayıp bir şeyler yüklemeyin. Ayrıca Microsoft, Defender antivirüs uygulamasının LummaC2’yi tespit edebildiğini de eklemiş. Ondan yararlanarak cihazınızda olup olmadığını görebilirsiniz.