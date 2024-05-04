ABD Hava Kuvvetleri, yapay zekâyı gerçek F-16 pilotlarına karşı savaş simülasyonuna soktu. Hatta bazı testlerde yapay zekâ gerçek pilotları alt etti.

Yapay zekâ ile ilgili en önemli tartışmalardan biri yapay zekânın silah olarak kullanılıp kullanılamayacağı ve bu tartışma genel olarak siber saldırılar gibi olasılıklar üzerinden dönüyor. Öte yandan ABD Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarını yapay zekâya emanet etmeye hazırlanıyor.

Perşembe günü ABD Hava Kuvvetleri, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleştirilen tarihî uçuşta, X-62A VISTA otonom savaş uçağını test etti. Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall bu uçuşta pilot koltuğuna oturdu ve farklı senaryolar test edildi. Yapılan denemelerde yapay zekânın, bazı senaryolarda insan pilotları geride bırakmayı başardı.

Hızlı manevralarda burun buruna performans

Gelen haberlere göre X-62A VISTA, 885 kilometre/saat hızla 1000 feette yapılan hızlı manevra uçuşlarında ise insan pilotlarla kafa kafaya bir performans sergiledi. Bazı insan hakları grupları ise ölüm ve yaşam ile ilgili kararları yapay zekânın alması konusundaki çekincelerini dile getiriyor. Kendall ise yapay zekânın hâli hazırda küresel savaş stratejilerini şekillendirmeye başladığını ifade ediyor.

ABD Hava Kuvvetleri yapay zekâya ciddi bir yatırım yapmaya devam ediyor. Kurumun ilk amacının da 2028 yılında insan pilotlarla aynı beceri seviyesindeki yapay zekâya sahip bin uçaklık bir filo oluşturmak istiyor.

Konuyla ilgili olarak henüz resmî bir açıklama bulunmuyor.