Google, YouTube'da içerik üretenler için yeni bir yapay zekâ özelliği üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik, içerik üreticilerin video fikirleri üretmesine yardımcı olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yapay zekâ ile desteklenen bu yeni özellik, içerik üreticilerin video fikri üretmelerini kolaylaştıracak.

Şimdilik deneysel aşamada olan ve sadece İngilizce içerik üreten bazı kanallar tarafından yeni özellik, birkaç başlık üzerinden kullanıcıya video fikri oluşturacak. Böylelikle içerik oluşturucu, yapay zekânın desteği ile takipçilerinin nasıl bir video istediklerini daha iyi anlayacak.

YouTube'un yeni özelliği, şu 3 başlık üzerinden video fikri üretecek:

Kanal takipçileri, ne tür içerikleri görmek istiyor?

Geçmişte oluşturulmamış videolar için fikir oluşturacak yeni bakış açısı tavsiyeleri.

Yeni video için tavsiye niteliğinde ana hat ve konuşma metni oluşturma.

Google'ın YouTube için oluşturduğu yapay zekâ destekli yeni özellik anlatıldığını verebilirse içerik üreticiler için gerçekten de bulunmaz bir nimet olacak. Ancak bu özelliğin henüz erken aşamada olduğu gerçeğini de atlamamak lazım. Özelliğin ne kadar iyi sonuçlar verdiğini görmek için bir süre beklemek gerekecek.