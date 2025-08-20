E-ticaret dünyasında satış yöntemleri hızla değişiyor. Artık mağazalar, ürün tanıtımlarında yalnızca insanlara değil yapay zekâ destekli dijital temsilcilere de yer veriyor. Bu yeni yöntem, canlı yayın satışlarında dikkat çeken bir dönüşümün kapısını aralıyor.

Çin’in popüler e-ticaret sitelerinde artık sadece insanlar değil, yapay zekâ destekli sanal “satış danımanları” da ürün tanıtıyor. Üstelik bu satış danışmanları, gerçek satıcılardan daha fazla satış yapmayı başarıyor. Baidu ve DeepSeek’in teknolojileriyle hazırlanan bu sanal danışmanlar, gece gündüz demeden sürekli yayında kalabiliyor ve kullanıcılarla etkileşime geçebiliyor.

Şanghay merkezli PLTFRM tarafından geliştirilen yapay zekâ satış avatarları, Çin’in popüler alışveriş siteleri Taobao ve Pinduoduo’da karşımıza çıkıyor. Bu dijital satışçılar, ıslak mendilden yazıcıya kadar aklınıza gelebilecek pek çok ürünü tanıtıyor. Üstelik sadece anlatmakla kalmayıp yayına gelen yorumlara da cevap verebiliyorlar.

Satışlarının üçte biri artık yapay zekâya emanet

Bu teknoloji sayesinde ise mağazalara 7/24 kesintisiz canlı yayın imkânı sağlanabiliyor. Gerçek satış görevlileri birkaç saat sonra yorulup performans düşürürken, yapay zekâ avatarları aynı tempoda yayına devam edebiliyor. Çin’de e-ticaret satışlarının önemli bir kısmının canlı yayınlardan geldiği düşünülürse, bu yöntemin hızla yaygınlaşması da şaşırtıcı değil.

Yapay zekâ satış temsilcilerinin insanları tamamen geride bırakıp bırakmayacağı henüz belli değil. Ama rakamlara bakıldığında, şirketlerin hem maliyeti azaltmak hem de yayını sürekli açık tutmak için bu teknolojiyi giderek daha çok benimsediği görülüyor.