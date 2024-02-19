Yapay zekânın ihtiyaç duyduğu yüksek miktarda hesaplama gücünün neden olduğu enerji tüketimi, dünya çapında kısıtlayıcı kararlar alınmasına neden oluyor.

Yapay zekâ, son zamanlarda çok popülerleşti. Üretken modellerin hayatımıza girmesiyle birlikte bu teknolojilerin günlük kullanımları da ciddi şekilde arttı. Her ne kadar bir siteye girip üç beş cümlelik bir komut yazmak yapay zekâyı kullanmak için yeterli gibi gözükse de arka planda devasa bir işlem gücü gerekiyor. Şimdi devletler, bu işlem gücünü sağlayan veri merkezlerine kısıtlamalar getiriyor.

Veri merkezlerine yeni düzenlemeler

The Financial Times'ın haberine göre çevreyle ilgili nedenlerden dolayı Çin, Singapur ve İrlanda gibi ülkelerde yakın zamanda yeni veri merkezlerinin kurulumuna kısıtlamalar getiren düzenlemeler devreye alındı. Özellikle firmaların düşük vergi oranları ve yüksek kapasiteli su altı kablo ağına erişim özelliği nedeniyle tercih ettikleri İrlanda'nın getirdiği daha sıkı düzenlemeler, gelecekteki projeleri de tehdit ediyor.

Vantage, EdgeConneX, Equinix gibi çeşitli veri merkezi firmalarının Dublin'deki yeni projeleri, ülkenin enerji ve su düzenleyicileri tarafından reddedilmişti. Yeni veri merkezlerinin elektrik altyapısına bağlanmasına izin verilmemişti. Almanya ve ABD'nin Virginia eyaletindeki Loudoun da benzer düzenlemeler yaparak, yerleşim yerlerindeki tesislerin yenilenebilir enerjiler kullanmalarını ve oluşan ısıyı enerjiye dönüştürmelerini zorunlu tutmuştu.

Uluslararası Enerji Ajansı, kripto paraların ve yapay zekânın büyük oranda enerji tükettiğini ve 2026 yılında bu tüketimin iki katına çıkacağını ifade etmişti. Rapora göre veri merkezleri, kripto para ve yapay zekâ, dünyadaki elektrik tüketiminin yüzde 2'sini oluşturuyor. Teknoloji firmaları da bu noktada alternatifleri de değerlendiriyor. Örneğin Microsoft, veri merkezleri için nükleer enerjiyi kullanmayı planlıyor.