Şehirler arası veya ülkeler arası yolculuklarda güzel manzaralar eşliğinde seyahat imkânı sunan trenlerin, sıra dışı bazı düşmanları var. Yapraklar! Şaşırtıcı değil mi? Raylar üzerinde biriken yapraklar, aklınıza gelmeyecek şekilde bazı sorunlara yol açıyor.

Eğer sonbaharda tren yolculuğu yaptıysanız belki de yaprak sorununu duymuş olabilirsiniz çünkü koskoca trenler sadece yapraklar yüzünden ciddi rötarlar yapıyor. Kulağa mazeret gibi geliyor değil mi?

Ancak yapraklar ve trenler arasındaki bağlantıyı duyunca yolda gördüğünüz o dökülmüş yapraklara artık başka gözle bakacaksınız.

Sonbaharda ağaçlardan dökülen yapraklar, tren raylarını kaplıyor ve sorunlar başlıyor.

Dökülen yapraklar, tren rayları üzerinde biriktiğinde trenlerin tutunması zorlaşıyor ve yaprak tabakası üzerinde kaymaya başlıyor. Çünkü yaprakların çoğunluğu su ve içerisinde pektin, selüloz ve yağ asitleri gibi birtakım maddeler var.

Yapraklar, her geçen trenin türbülansı ile raylara yapışıyor ve içerisindeki maddeler de serbest kalıyor. Son derece kaygan bir zemin olması nedeniyle de âdeta bir sabun görevi görüyor.

Bu kayganlık sebebiyle trenler hem hızlanamıyor hem de frenleme süresi uzuyor. Güç kaybının da eklenmesi cabası. Durma mesafesinin normalden 2-3 kat daha fazla olmasıyla da tehlike ortaya çıkıyor.

Dünya genelinde tüm demir yolu şirketleri çözüm arıyor.

Ağaçların kesilmesi gibi canice ama basitçe bir çözüm aklınıza gelebilir ancak tahmin edersiniz ki bu mümkün değil. Sadece İngiltere’de bile tren hattı üzerinde 13 milyondan fazla ağaç var. Ayrıca ağaç kökleri birçok rayın altındaki toprağı bir arada tutarak heyelanı da önlüyor.

Bir dönem özel olarak tasarlanmış fırçalar ve üfleyicilerle donatılan trenler gün içerisinde belirli rotalar çiziyordu. Ancak tahmin edersiniz ki bu hayli maliyetli oluyor ve yaprak dökümü sürekli devam ettiği için de tam bir çözüm sağlamıyor.

Bazı demir yolu şirketleri ise yaprakların raylara yapışmasını önlemek için su ve kum püskürten trenler kullanıyor. Bu trenler, yaprakları raylardan temizlemeye ve tren tekerleklerinin raylara daha iyi tutunmasını sağlamaya yardımcı oluyor.

Birçok çözüm deneniyor.

Son dönemlerde kullanılan bir diğer yöntem ise lazer teknolojisi. Bu teknolojisi sayesinde yapraklar buharlaştırılarak yapışma engelleniyor. Yine denenerek etki beklenen çözümlerden biri de katı karbondioksit kullanmak. Yüksek basınçlı hava akışı sayesinde yaprak katmanı donduruluyor ve süblimleşme yoluyla karbondioksit gazına dönüşerek genişleyerek raylardan uzağa gidiyor.

Seyahatlerinizi planlarken mevsimi göz önünde bulundurun.

Yaprakların küçük ama önemli bu etkileri, özellikle sonbaharda demir yolu şirketlerini zora soksa da çeşitli yöntemler aranmaya devam ediliyor. Eğer seyahat programınız sonbahara denk geldi ise bazı firmalarda normalden farklı sefer saatleri görebilirsiniz ya da artık yolculuk esnasında olası rötarların sebeplerinden birini de biliyorsunuz.

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