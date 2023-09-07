Çağan Irmak imzalı Netflix dizisi Yaratılan'dan tanıtım fragmanı geldi. Önümüzdeki ay yayınlanacak dizi, Mary Shelley'in ikonik romanı Frankenstein'dan uyarlandı.

Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları ve Issız Adam gibi başarılı filmlerin arkasındaki isim Çağan Irmak, şimdi de Netflix’te yayınlanacak yepyeni bir diziyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. “Yaratılan” ismi verilen diziden bugün tanıtım fragmanı paylaşıldı.

Yaratılan dizisi, 1818’de yayınlanan ve zamanla gotik edebiyatın en ünlü eserlerinden biri hâline gelen Marry Shelley imzalı Frankenstein romanından ilham alıyor.

Yaratılan dizisinin tanıtım fragmanı

Netflix’e göre Yaratılan, insanoğlunun en temel sorunlarından biri olan “ölüm ve sonrasına” odaklanacak. Platform, izleyicileri 1900’lü yılların başında Bursa’dan İstanbul’a uzanan bir öyküye götürecek yapımın konusunu şöyle açıklıyor:

“Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.”

Irmak’ın yazıp yönettiği Yaratılan’ın başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez yer alıyor. Bu ikiliye ek olarak Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül ve Şennur Nogaylar da kadroda bulunuyor.

Yaratılan dizisi, 20 Ekim günü Netflix üzerinden bekleyenleriyle buluşacak.