Her insanın yaşam süresi elbette farklılık gösteriyor. Bu noktada ise birçok faktör rol oynuyor. Beslenme alışkanlıkları, psikoloji, stres, spor vs. Her bir etken, ömrümüzün kısalmasına veya uzamasına sebep oluyor.

Spor yapmanın faydalarını ise artık neredeyse bilmeyen yok. Öyle ki son araştırmalara göre bazı sporları yapanlar, neredeyse 10 yıl daha uzun yaşıyor.

Peki bu hangi sporları yaparak mümkün olabilir?

Raket sporları, yaşam süresini uzatma noktasında listenin başında yer alıyor.

Aslında bunun en iyi örneklerinden biri, Paris 2025 Olimpiyat Oyunları’nda masa tenisi maçı kazanan en yaşlı kişi olarak tarihe geçen, 61 yaşındaki Çinli Ni Xia Lian. Bu atlet, 40 yıllık kariyeri ve 1983’te iki dünya şampiyonluğu ile birlikte performansından ve başarısından hiç ödün vermemiş.

Benzer şekilde bir diğer masa tenisi oyuncusu Zeng Zhiying, ilk Olimpiyat Oyunları’na 58 yaşında katılmış. Çünkü masa tenisi sporu, tüm vücudu çalıştıran mükemmel bir kardiyovasküler egzersiz.

Ek olarak çok sayıda çalışma, raket sporlarının uzun ömür üzerindeki olumlu etkilerini dile getiriyor.

Örneğin bir çalışmada 9 yıl boyunca, 80.000’den fazla yetişkin takip edilmiş ve çeşitli sporların etkileri karşılaştırılmış. Bulgular ise düzenli olarak raket sporları yapanların, hareketsiz olanlara kıyasla ve %47’lik bir oranla, daha az ölüm riskine sahip olduğunu ortaya çıkarmış.

İkinci sırada ise %20’lik oranla yüzme var. Yani raket sporları ile uğraşan kişiler, uğraşmayanlara göre %47 daha uzun yaşayacak. Aynı şekilde kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler hastalıklardan ölme riski de raket sporcuları için %56 oranında azalmakta.

Bu oran yüzücülerde %41, fitness aktivitelerine katılanlarda ise %36.

Ayrıca raket sporları hem anaerobik hem de aerobik faydalar sunuyor.

Bu sporlarla uğraşanların dayanıklılıkları, kısa süreli yoğun aktivitelerle birleşiyor ve bu kombinasyon, kalp ve damar sağlığı için oldukça faydalı. Ayrıca kardiyovasküler avantajların çok ötesinde; squash, masa tenisi ve tenis gibi sporlar, bilişsel ve fiziksel kapasiteleri de geliştiriyor.

Gerekli zihinsel, fiziksel becerileri, çevikliği, refleksleri, konsantrasyonu ve zihinsel uyanıklığı geliştiriyor. Ayrıca bu sporlar; omuzlar, kollar, karın kasları, sırt ve uyluklar dahil olmak üzere hemen hemen her has grubunu çalıştırarak uzun vadede kas kütlesini korumaya yardımcı oluyor.

Ek olarak araştırmalara göre raket sporlarının en sağlıklısı tenis. Bu sporla ilgilenenler, erkek veya kadın fark etmeksizin yaşam sürelerini neredeyse 10 yıl uzatıyorlar. Bu anlamda 6 yıl ile badminton, 4 yıl ile futbol, 3 yıl ile bisiklet ve yine 3 yıl ile yüzme takip ediyor.

Özetle raket sporları ile ilgilenen özellikle tenis oynayan kişiler, tüm bu sebeplerden dolayı yaklaşık 10 yıl çok daha fazla yaşıyor.

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