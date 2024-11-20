Bir futbol maçı izlerken takımınızın performansı, hakemin verdiği kararlar gibi pek çok detaya da hakim oluyorsunuz. Peki ''Bir maç neden tam olarak 90 dakika sürüyor?'' sorusu da aklınıza hiç geldi mi?

Aslında bu sorunun cevabını iki aşamada verebiliyoruz. İlk olarak futbol tarihine odaklanmamız gerekiyor.

Sadece futbol tarihi değil, arkasında yatan bazı bilimsel nedenler de var. Gelin incelemeye başlayalım.

Futbolun patronu FIFA, bir futbol maçının süresini Oyun Kuralları Kitapçığı’nda (Laws of the Game) şöyle aktarıyor:

''Maç, 90 dakika uzunluğundadır ve iki eşit devreden oluşur. Her devre 45 dakika sürer. Devre arasında 15 dakikalık bir mola verilir. Eğer maçta kazananın belirlenmesi gerekiyorsa uzatma süresi uygulanır…’’

Peki neden tam olarak 90 dakika?

Bu soruyu yanıtlamak için geçmişe dönmemiz gerektiğini söylemiştik. Bildiğiniz gibi modern futbolun ortaya çıkışı İngiltere’de, 1840’lı yıllarda gerçekleşti. Ve ilk futbol maçlarının uzunluğuyla ilgili net bir karar da yoktu.

Ancak yıl 1866’yı gösterdiğinde Londra'daki Sheffield FC ve Hallam FC arasında oynanacak bir maç öncesi iki takım, karşılaşmanın 90 dakika sürmesi noktasında anlaştı. 1863'te kurulan İngiltere Futbol Birliği (The Football Association), bunun bir standart hâline gelmesine karar verdi.

90 dakika futbol için çok uygundu, çünkü...

90 dakika, hem oyuncuların fiziksel kapasitesi hem de oyunun temposuna uygunluğu nedeniyle standart süre olarak kabul edildi. Daha uzun süreler, futbolcuların sakatlık riskini artırabilirdi. Daha kısa bir süreyi seçmek de oyunun tatmin ediciliğini ortadan kaldıracaktı.

Bu süre hesaplanırken aynı zamanda oyuncuların maç sonrası toparlanma süreleri de göz önünde bulunduruldu. FIFA, ilerleyen yıllarda alt yaş kategorilerinin yaygınlaşmasıyla maç süreleriyle ilgili güncellemeler de yaptı. Buna göre alt yaş kategorilerinde 40’ar dakikalık iki devre ya da 30-35 dakikalık iki devre şeklinde oynanması uygulamaları da yapıldı.

Peki siz futbolda bir kuralı değiştirebilseniz ya da bir kural ekleyebilseniz bu ne olurdu?

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