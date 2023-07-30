NBA maçlarını takip ediyorsanız fark etmişsinizdir ki oyuncular, maç bittiğinde ayakkabılarını hayranlarından birine verebilirler. Bu heyecanlı an gerçekleşirken dikkat çekici bir şey daha olur, ayakkabıların tabanları çıkartılır. Peki bunun nedeni ne olabilir?

NBA maçlarının belki de en heyecan verici anlarından biri, maç sona erdiğinde oyuncular soyunma odalarına giderken ayakabbılarını, hayranlarından birine hediye ettikleri zaman.

Eğer dikkat ettiyseniz, oyuncular ayakkabılarını verirken tabanlarını çıkarırlar. Bunun önemli bir sebebi olmakla beraber “Aa çok mantıklı!” diyeceğiniz birkaç farklı nedeni daha bulunuyor.

İlk önce, hayranlarla NBA oyuncularını birleştiren bu heyecan verici anlardan bazılarına bakalım.

Oyuncuların tabanlıkları çıkarmasının ana nedeni, tabanlarının özel olarak tasarlanmış olması.

NBA oyuncularının tabanları, onlara özel olarak yapılıyor. Sürekli hareket hâlinde olan, koşan, zıplayan oyuncuların diz ve bacak yaralanması gibi birçok yaralanmanın önüne tabanlık sayesinde geçiliyor.

Yaralanmaları engellemesinin yanı sıra tabanlıklar özel olarak tasarlandığı için yapılması biraz vakit alıyor. Yoğun programlara sahip oyuncuların, yeni bir tabanlık yaptırmak için bekleyecek vakti olmuyor.

Diğer bir önemli faktör ise hijyen.

Uzun ve yorucu bir maçın ardından ayakkabılarının içinin ne durumda olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek… Şöyle de diyebiliriz, maç boyunca tabanda üreyen bakterileri bir hayrana hediye etmek pek hoş bir hareket olmaz…

Tabanda biriken bakterilerin yanında bulaşabilecek hastalıkları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aile bireylerinizin ayakkabısını giymek bile sağlık açısından tavsiye edilmezken terden bakteri yuvasına dönüşmüş bir tabanlığa basmayı siz düşünün.

Tabanlıkları yaptırmak oldukça maliyetli.

NBA oyuncusu bir tabanlığın parasını mı düşünecek demeyin, bu özel tasarlanmış tabanların fiyatı 500 dolardan başlıyor! Oyuncu ne kadar zengin olursa olsun, hem kendi için özel olarak tasarlanmış hem de maliyetli bir şeyi vermemesi mantıklı duruyor.