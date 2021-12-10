Evden çalışan bir Alman vatandaş, sabah yatağından kalkıp masasına giderken düştü ve belini sakatladı. ‘İş kazası’ kapsamında sigortaya tabi tutulmak isteyen çalışan, açtığı davayı kazandı. Verilen kararın sebebiyse bir hayli ilginç…

Almanya’da evden çalışan bir vatandaş, oldukça ilginç bir olayın yaşanmasına sebep oldu. Konuyla ilgili yasal işlemler yapıldığı için ismi paylaşılmayan bir Alman adam, sabah yatağından kalkıp bir alt kattaki çalışma masasına giderken düştü ve bu sırada belini sakatladı. Evden çalıştığı için ve ‘ev ofisine’ giderken sakatlandığından dolayı yaşadığı olayın ‘iş kazası’ olarak sigorta kapsamında değerlendirilmesini isteyen çalışan, yasal yollara başvurdu.

İki alt mahkeme tarafından verilen kararlar, çalışanın yataktan masaya gidişinin ‘iş yolu’ sayılmadığı ve bu nedenle ‘iş kazası’ olarak değerlendirilemeyeceği yönündeydi. Ancak Almanya’nın Federal Sosyal Güvenlik Mahkemesi, verilen bu kararlara katılmayarak olayı farklı bir açıdan değerlendirdi. Mahkeme, çalışanın yaşadığı olayın ‘iş kazası’ kapsamında değerlendirilebileceğini ilginç bir analizle açıkladı.

Yataktan masaya giden yol, ‘iş yolu’ olarak değerlendirildi:

Mahkeme, iş yolunda yaşanan ve ‘yasal iş kazası sigortası’ kapsamında değerlendirilen kazaların yalnızca ‘ilk seyahatte’ geçerli olduğunu belirtiyor. Bu ne demek? Şöyle ki, Alman çalışan yataktan kalkar kalkmaz ve kahvaltı yapmadan alt kattaki ofisine iniyordu. Bu nedenle yaşanan olay da sigorta kapsamında değerlendirilebilirdi. Ancak çalışan, olaydan önce kahvaltı yapmak için alt kata inmiş olsaydı yaşanan kaza da sigorta kapsamında değerlendirilmeyecekti.

“Davacı, evdeki ofisine giderken düşmüş ve iş sırasında kaza geçirmiştir” kararını veren mahkeme, mevcut ‘iş kazası’ sigortasının uzaktan çalışanlar için de geçerli olduğunu ve ‘iş yolu’ sırasında yaşanan kazaların da aynı çerçevede değerlendirileceğini açıkladı. Kazayı yaşayan Alman çalışanın salgın koşullarından dolayı mı yoksa genel olarak işlerini evden mi yürüttüğü belli değil. Ancak oldukça ilginç bir davaya karıştığını söyleyebiliriz.