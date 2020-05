Yayıncılar Call of Duty: Warzone'da Kill Rekoru Kırdı

Call of Duty yayıncılarından oluşan dört kişilik bir takım, battle royale oyunu Warzone'da kill rekoru kırdı. Takım, tek bir maçta tam 121 kill almayı başardı. Dikkat çeken rekor, bizzat Call of Duty resmi Twitter hesabında duyuruldu.

Çıktığı günden bu yana en çok oynanan battle royale oyunlarından biri haline gelen ve rekor oyuncu sayılarına ulaşan Call of Duty: Warzone, şimdi de yeni bir rekorla gündemde. Call of Duty: Warzone'un tek maçta kill rekoru, 4 yayıncının oluşturduğu bir takım ile kırıldı.

Call of Duty yayıncıları TeePee, Symfuhny, HusKerrs ve DougisRaw'dan oluşan bir takım, tek maçta 121 kill ile rekor kırdı. Warzone maçları 150 oyuncuyu bir araya getiriyor ve yayıncılar bir maçta121 rakibini oyun dışı bırakarak çıtayı ulaşılması güç bir noktaya taşıdı.

Call of Duty Twitter hesabı yeni kill rekorunu doğruladı

Call of Duty'nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda takımlı mücadelelerdeki yeni kill rekoru onaylandı. Yapılan paylaşımda, "Yeni dünya rekoru mu!? Bu rekoru kim daha yukarıya taşıyabilir? Tebrikler!" ifadeleri yer aldı. Profesyonel Call of Duty oyuncusu Nadeshot da bu başarıyı, "Vay be, bunu nasıl başardığınızı idrak edemiyorum bile. İyi oyunlar" ifadeleriyle yorumladı.

Takımdaki isimlere bakıldığında rekorun kırılması çok da imkansız görünmüyor. Hepsi Call of Duty yayınlarıyla tanınan yetenekli isimler. Özellikle HusKerrs, rekorlara yabancı değil, çünkü yayıncı daha önce de tekli mücadelelerde 37 kill ile rekor kırmıştı. HusKerrs rekorun kırıldığı bu maçta da 34 kill sayısına ulaşarak takımın lideri oldu. Warzone'daki takım maçlarında önceki kill rekorunun ne olduğu bilinmiyor. Gulag sistemi ve takımların ölen arkadaşlarını yeniden canlandırabilmeleri, Warzone'da yüksek kill sayılarına ulaşabilmeyi daha mümkün kılıyor. Yine de bu kadarı biraz fazla olmuş sanki :)

Call of Duty: Warzone'da kill rekorunun kırıldığı maç: