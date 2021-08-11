Fotokopiciye İhtiyaç Bırakmayan İyi 7 Yazıcı Tavsiyesi

Bu içeriğimizde ev için ya da ofiste kullanabileceğiniz, sunduğu özelliklerle fotokopiciye ihtiyaç bırakmayan en iyi yazıcılara göz atacağız. Yazıcı tavsiyesi arıyorsanız işte seçenekleriniz arasına ekleyebileceğiniz en ucuz ve en iyi yazıcı modelleri.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte birçok çalışan ve şirket evden çalışma düzenine geçmek zorunda kaldı. Hal böyle olunca da hem ev için hem de ofis kullanımına uygun yazıcılara olan ihtiyaç bir hayli arttı. İşinizle ilgili acil bir dosya almak, okulla ilgili bir belgeyi çıkarmak veya notlarınızı yazdırmak; sebebi ne olursa olsun eğer siz de bir yazıcı tavsiyesi arıyorsanız bu yazı derdinize çare olabilir.

Bu içeriğimizde ev için veya ofiste kullanabileceğiniz en iyi ve en ucuz yazıcı modellerine yakından bakacağız. Yazıcı tavsiyelerine geçmeden önce modellerin yer aldığı listenin en ucuzdan en pahalıya doğru sıralandığını ve her ürün için ilgili satın alma sayfasına altlarında yer alan bağlantılardan ulaşabileceğinizi belirtelim. Hatırlatmanın ardından en ucuz yazıcı tavsiyelerine geçiş yapabiliriz.

En ucuz yazıcı tavsiyeleri:

HP 4120 Deskjet Plus

Pantum P2500 Mono Lazer Yazıcı

Canon Pixma G2411 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Epson EcoTank L3150 Wifi Çok Fonksiyonlu Yazıcı

HP Lazer 135w Tek Renkli Çok Fonksiyonlu MFD Wi-Fi Lazer Yazıcı

Epson L3156 Tanklı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

HP OfficeJet Pro 7740 Geniş Format Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Kolay kurulum ve kullanım arayanlara: HP 4120 Deskjet Plus

Ev için tercih edebileceğiniz en ucuz yazıcılardan biri olan HP 4120 Deskjet Plus, baskının yanı sıra tarama, kopyalama ve faks özelliklerini de destekliyor. Kolay kurulumu ve kablosuz bağlantısı sayesinde kullanıcılara sorunsuz bir deneyim vadeden yazıcının 3 yıla kadar uzatılmış garantisi bulunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Uygun fiyatlı lazer yazıcı düşünüyorsanız: Pantum P2500 Mono Lazer Yazıcı

Pantum'un uygun fiyatlı lazer yazıcı modellerinden biri olan P2500, kalitesiyle ön plana çıkan bir ürün. Daha çok ev kullanımı için uygun olduğunu söyleyebileceğimiz bu model, çip ve kartuş ücretlerini göz önüne alacak olursanız yoğun kullanım için biraz masraflı olabilir. Ancak yine de baskı kalitesinden ödün vermek istemeyenlerin tercih edebileceği bir seçenek olarak görünüyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

'Ben sürekli kartuş değiştiremem' diyenler için: Canon Pixma G2411 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Baskı çözünürlüğünde yazdırma fonksiyonu ile renkli ve siyah-beyaz metinleri/görselleri net ve keskin hatlar ile kâğıda aktarmanızı sağlayan Canon Pixma G2411, bitmeyen kartuş tasarımı ile de zaman ve paradan tasarruf etmenize imkân tanır. Düz, yüksek çözünürlüklü, parlak fotoğraf, luster, mat, zarf kağıtlarının tümüne yazdırma fonksiyonu ile geniş alanda kullanım imkânı bulunan yazıcı, kompakt tasarımıyla hem ev için hem de ofis için uygun bir seçenek olabilir. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem ev hem ofiste tercih edebileceğiniz bir ürün: Epson EcoTank L3150 Wi-Fi Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymadan kablosuz bağlantı ile yazdırmaya olanak sağlayan Epson EcoTank L3150 yazıcı, bu nedenle hem ev için hem de ofiste tercih edebileceğiniz bir diğer seçenek. Kullanıcılardan olumlu yorumlar almayı başaran yazıcı, yüksek çıktı kalitesi, darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı yapısı ve kolay kullanımıyla ön plana çıkıyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Daha profesyonel bir yazıcı bakıyorsanız: HP Lazer 135w Tek Renkli Çok Fonksiyonlu MFD Wi-Fi Lazer Yazıcı

Biraz daha profesyonel yazıcısı tavsiyesi arayanların tercih edebileceği bir model olan HP Lazer 135w yazıcı, küçük ve kompakt tasarımına karşın A4 kâğıtta dakikada 20 sayfaya kadar baskı hızıyla dikkat çekiyor. Baskı, kopyalama, tarama, mobil cihazlardan baskı ve kablosuz bağlantı özelliklerinin bulunduğu yazıcıyı ev için veya ofiste tercih edebilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mürekkep derdini unutturan bir ürün: Epson L3156 Tanklı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Wi-Fi Direct özellikli 3'ü 1 arada Epson L3156, şık ve kompakt tasarımının yanında mobil baskı özelliği ve verimli teknolojisiyle ön plana çıkıyor. Mürekkep dolum sisteminin kullanıldığı kartuşsuz bir yapıda olan yazıcı, dahili mürekkep ile kullanıcılara tam üç yıl boyunca mürekkep satın almadan kullanım vadediyor (8.100 sayfa siyah ve 6.500 sayfa renkli baskı). Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir yazıcıda aradığınız tüm özellikler: HP OfficeJet Pro 7740 Geniş Format Çok Fonksiyonlu Yazıcı

HP'nin en çok tercih edilen yazıcı modellerinden biri olan HP OfficeJet Pro 7740, bir yazıcıda aranan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Çift taraflı baskı, mobilden kolay baskı, Ethernet bağlantısı, e-postayla tarama, renkli dokunmatik ekran ve A3 boyutuna kadar baskı ile desteklenen yazıcı, profesyonel kullanım için uygun bir seçenek. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.