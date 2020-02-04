Yedi Yıldır Hiç Hareket Etmeyen Mağara Semenderi

Semenderler, en uzun süre yaşayan canlılardan biri olarak biliniyor. Semender türleri arasından nadir olarak gözlenen bir tür olan mağara semenderinin ise yıllarca süren hareketsizliği, araştırmacılarda şaşkınlık yarattı.

Semenderler hakkında yapılan çalışmalar, bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce yapılan çalışmalar, bu canlıların yüzlerce yıl yaşayabildiklerini göstermişti. Gerçekleştirilen yeni bir çalışma ise mağara semenderi olarak bilinen semender türünün yıllarca hareketsiz kalabildiğini ortaya çıkardı.

Mağara semenderleri hakkında çalışma yürüten araştırmacılar, Bosna Hersek’te bulunan mağaralardaki mağara semenderlerinin on yıllık hareketlerinin verilerini incelediler. Araştırma, mağara semenderlerinin 10 yılda 10 metreden az hareket ettiğini ortaya çıkardı. Bosna Hersek mağaralarında yaşayan semenderlerden bir tanesi ise 7 yıl boyunca olduğu yerden hiç hareket etmedi.

Mağara semenderleri üzerinde yapılan çalışmalar, bu canlıların ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Mağara semenderleri, birkaç yıl boyunca beslenmeden yaşayabiliyorlar. Kör olan mağara semenderleri, yeraltında ya da sualtında yaşamayı tercih ediyorlar.

Mağara semenderleri birkaç yılda birkaç metre hareket ediyorlar

Çiftleşmek için 12.5 yılda bir hareket eden mağara semenderleri, genellikle besinlerin az bulunduğu mağaralarda yaşıyorlar. Semenderler, mümkün olduğunda küçük karidesler, salyangozlar ve böceklerle besleniyor.

Macaristan’da bulunan Eötvös Loránd Üniversitesi’nde görevli Gergely Balázs liderliğindeki bilim insanları, Bosna Hersek’in doğusunda bulunan su mağaralarındaki mağara semenderi popülasyonu üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, sekiz yıldan uzun bir süre boyunca mağara semenderlerini takip etmek için “yakala-işaretle-tekrar yakala” ismini verdikleri bir yöntemi kullandılar. Çalışma hakkında New Scientist'e açıklama yapan Balázs, “Etrafta asılı duruyorlar, neredeyse hiç hareket etmiyorlar” dedi.

Mağara semenderleri hakkında çalışma yapan bilim insanları, çalışmanın sonuçlarını Journal Zoology dergisinde yayınladılar. Araştırmacılar, kaleme aldıkları makalede türler üzerinde yapılan çalışmaların genellikle laboratuvar ortamında yapıldığını, doğal alanlarda çalışılmamasının veri eksikliğine neden olduğunu belirttiler.

Eötvös Loránd Üniversitesi’nden araştırmacılar, su mağarası ekosisteminin incelenmesinin gözden kaçan bir alan olduğunu söylüyorlar. Korunmasız ekosistemler olarak su mağaraları üzerinde yapılacak çalışmalar, bu ekosistemlerden öte su mağarası ekosistemine fayda sağlayan diğer şeylerin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir.

Mağara semenderleri hakkında çalışma yapan Eötvös Loránd Üniversitesi’nde bilim insanları, bu canlılar hakkında yapılacak çalışmanın su mağarası ekosistemi hakkında başka bilgileri sunacağını açıkladılar.