Yemek konusunda Türkiye'nin en büyük çevrimiçi sipariş platformlarından olan Yemeksepeti'nin sitesine ve uygulamasına erişim sorunları yaşanıyor. Sitenin kullanıcıları, internet ortamında mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Gelin sitenin son durumuna yakından bakalım.

Türkiye'de çevrimiçi yemek siparişi denince akla ilk gelen platformlardan biri olan Yemeksepeti'ne bazı erişim sorunları yaşanıyor. Siteye girmek isteyen kullanıcılardan bazıları, hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Sosyal medya platformlarında mağduriyetlerini dile getiren kullanıcılar, sorunun çözülmesini bekliyorlar.

Sunucu bazlı olduğu düşünülen bu sorun, sitenin mobil uygulamasında da kendini gösteriyor. Ana sayfanın açılması için dakikalarca bekleyen kullanıcılar, işlem yapmakta güçlük çektiklerini dile getiriyorlar.

Konu hakkında henüz Yemeksepeti'nden gelen bir açıklama yok:

Yemeksepeti'nin sitesine giren kullanıcıların birçoğu, yukarıdaki görselden de görebileceğiniz hata uyarısıyla karşılaşıyor. Bazı kullanıcılarınsa yavaş da olsa uygulamaya erişebildikleri hatta sipariş verebildikleri belirtiliyor.

Yemeksepeti'ne üye restoranlar arasında da mağduriyet yaratabilecek bu durumun çözülmesi için çalışıldığı düşünülüyor ancak henüz Yemeksepeti'nden konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Platformda yaşanan erişim ve yavaşlama sorunlarının bir siber saldırıdan kaynaklanmış olabileceği de ihtimaller arasında ancak bazı kullanıcıların siteye erişebiliyor olması bu ihtimali zayıflatıyor.

Siteye erişim sağlayabilen bir kullanıcının belirttiğine göre sitedeki yavaşlık çok ciddi seviyede. Öyle ki bu kullanıcının sipariş süreci tam 20 dakika sürmüş. Kullanıcılardan bazılarıysa aynı işlevi gören benzer uygulamalara yöneldiklerini belirtiyor. Bu konu hakkında daha önce hazırladığımız içeriğimize göz atarak alternatifleri inceleyebilirsiniz.

Siz de benzer sorunlarla karşılaşanlardansanız deneyimlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sitenin ve uygulamanın erişim durumunu anbean takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.