Yemeksepeti Patladı: Siteye Uzun Süre Erişim Sağlanamadı

Ülkemizin en büyük online yemek sipariş platformu olan yemeksepeti.com'a erişim sağlanamıyor. Pek çok kişi bu sorundan yakınırken, site yeni yeni düzelmeye başladı.

Uzun yıllar boyunca ülkemizin çevrimiçi yemek siparişi vermek için tek platformu olan ve son yıllara kadar ciddi bir rekabetle karşılaşmayan Yemeksepeti.com için işler son günlerde istenildiği gibi gitmiyor. Platform, 28 Şubat 2021 tarihinde bir kez daha çöktü.

Pek çok kişinin yemek siparişi için kullandığı platforma internet tarayıcı üzerinden erişmeye çalışanlar hata sayfası ile karşılaşıyor. Mobilde de uygulamanın açılmasında da bazı kullanıcılar sorun yaşadıklarını belirtiyor.

Yemeksepeti tepki çekti

Her ne kadar Yemeksepeti'ne mobil uygulama üzerinden erişebilmek daha mümkün olsa da internet sitesinde çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Siteyi internet tarayıcısından ziyaret etmek isteyenler hata mesajı ile karşılaşıyor.

Son birkaç gündür sık sık bu tür sorunlar yaşayan platform, sosyal medyada da tepki çekiyor. Pek çok kişi ise platformun rakiplerine yöneldiğini söylüyor. Yani platform, özellikler de insanların evlerinde oturduğu bu dönemde önemli bir rekabet avantajını da yitirme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Dünden bu yana aralıklı olarak devam eden soruna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Yemeksepeti'nin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara gelen cevaplarda kullanıcılar durumu yazsa da belirgin bir geri dönüş göze çarpmadı.

"Abi bana buçuk adana ve ayran" dönemi?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise insanların genel olarak iki farklı alternatife yöneldiği göze çarpıyor. Bunlardan birincisi elbette ki yine internet üzerinden çalışan farklı hizmet sağlayıcılarından sipariş vermek.İkinci alternatif ise geleneksel yöntem olan telefonla arayıp "Abi bana buçuk adana ve ayran" gibi sipariş vermek.

Bakalım Yemeksepeti bu krizi yönetmekte nasıl bir yol izleyecek ve ne zaman bir açıklama yapacak. Platformdan gelecek olan açıklamanın kullanıcıları tatmin etmemesi durumunda ise kriz daha da derinleşecektir. Şimdilik sorun çözülmüş olsa da son günlerde sık sık yaşanan bir durum olması bir süre daha devam edeceğini bize düşündürüyor.